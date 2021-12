Dissident Manchin zet rem op Bidens ambitieuze plannen

De Democratische senator Joe Manchin geeft zich niet over in de strijd tegen de plannen van president Joe Biden.

De Amerikaanse president Joe Biden is vastbesloten zijn sociale en ecologische mammoetwet voor te leggen aan de Senaat. Maar door het verzet van zijn stugge partijgenoot Joe Manchin wordt het een afgeslankte versie.

Over wetten wordt beslist in het parlement, niet op televisie. Dat was maandag samengevat de boodschap van Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat. Het was een onverholen sneer naar senator Joe Manchin, die zondag in een televisie-interview een torpedo had afgevuurd op Build Back Better, de ambitieuze mammoetwetgeving die is uitgegroeid tot het paradepaardje van president Biden.

Manchin kondigde aan dat hij geen steun geeft aan het initiatief waarmee Biden meer dan 2.000 miljard dollar wil pompen in het versterken van het sociale vangnet en de strijd tegen klimaatverandering. Maar volgens Manchin is het onverantwoord zo veel geld te spenderen in tijden van 'een overheidsschuld van 29.000 miljard dollar en een inflatiebelasting die elke Amerikaan raakt bij de benzinepomp en in de supermarkt'.

Het was geen geheim dat Manchin geen fan was van Bidens initiatief. De afgelopen maanden had het Witte Huis alles uit de kast gehaald om hem over de streep te trekken. De stem van Manchin was cruciaal omdat de Democraten en de Republikeinen elk 50 senatoren tellen. En omdat de Republikeinen unaniem tegen gaan stemmen, telde voor Biden elke stem. Bij een 50-50-stand zou vicepresident Kamala Harris de doorslag geven.

Steenkoolstaat

'Mijn Democratische collega's zijn vastberaden onze samenleving te hertekenen op een manier die ons land nog kwetsbaarder maakt', verantwoordde Manchin zijn verzet. Daarmee wierp hij zich op als het boegbeeld van de rechterflank van zijn partij. Niet toevallig vertegenwoordigt Manchin de steenkoolstaat West-Virginia, waar de steun voor ex-president Donald Trump recht evenredig is aan de afkeer van de transitie naar een groene economie.

De mededeling van Manchin zette maandag extra druk op de beurzen, waar de sfeer al allesbehalve feestelijk was door de vrees over omikron. De zakenbank Goldman Sachs snoeide in de prognoses voor 2022. De verwachte groei in het eerste kwartaal ging van 3 naar 2 procent. 'We passen onze vooruitzichten aan door de veronderstelling te schrappen dat Build Back Better omgezet wordt in een wet', meldde hoofdeconoom Jan Hatzius.

Aangepaste versie

'De megalomane wet van Biden is dood en Manchin sloeg de nagel in de doodskist', zei de Republikeinse senator Ben Sasse opgetogen. Maar de Democratische fractieleider Schumer beklemtoonde maandag dat hij de mammoetwet, die het Huis van Afgevaardigden onlangs heeft goedgekeurd, in januari voorlegt aan de Senaat. 'We gaan stemmen over een aangepaste versie van de Build Back Better-wet en we blijven stemmen tot we iets hebben bereikt.'

Maar om de wetgeving te redden zal het Witte Huis de scherpe randjes - lees: de meest progressieve onderdelen, zoals een universele kinderbijslag en de transitie naar klimaatneutrale energie - van Build Back Better moeten afvijlen. En dan is het maar de vraag of de Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden, en meer bepaald de strijdbare linkervleugel, nog zal instemmen met de geamputeerde omnibuswetgeving.