'Dit is het begin van het einde van Trump'

Met die woorden heeft Bernie Sanders zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire.

Hij haalt het voor Pete Buttigieg, de winnaar van de Democratische caucus in Iowa. Buttigieg feliciteerde Sanders al met zijn overwinning. 'Deze overwinning is het begin van het einde van Donald Trump', verklaarde Sanders in een speech aan zijn aanhangers. 'We zullen de meest gevaarlijke president in de moderne geschiedenis van dit land verslaan.'