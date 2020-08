Dode in Portland bij clash tussen Trump-aanhangers en tegenbetogers

Bij demonstraties in de stad Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, is zaterdagavond een man doodgeschoten. Het incident deed zich voor in de marge van betogingen van voor- en tegenstanders van de Amerikaanse president Donald Trump.

Naar schatting ongeveer 2.500 aanhangers van Trump trokken met honderden auto's door Portland. Het kwam tot confrontaties met linkse groeperingen.

De juiste toedracht van het schietincident is nog onduidelijk. Het dodelijke slachtoffer zou een Trump-aanhanger zijn. De politie

geeft voorlopig geen details over wie geschoten heeft.

Sinds de dood van George Floyd bij een brutaal politieoptreden eind mei in Minneapolis wordt er volop gedemonstreerd, onder

meer door Black Lives Matter-activisten, in Portland, een stad in het noordwesten van de Verenigde Staten.

Ook in andere Amerikaanse steden komen mensen al weken op straat uit protest tegen het politiegeweld tegen zwarten.