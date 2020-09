Dodelijk geweld illustreert complete polarisatie in VS

Negen weken voor de presidentsverkiezingen wordt de situatie in de Verenigde Staten steeds grimmiger. De polarisatie is compleet, en kost zelfs mensenlevens.

'Deze president heeft lang geleden elk moreel leiderschap in dit land verspeeld. Hij kan het geweld niet stoppen omdat hij het jarenlang heeft aangewakkerd.' In een scherpe toespraak haalde de Democratische presidentskandidaat Joe Biden maandagavond zwaar uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. Biden zette zijn Republikeinse rivaal weg als de man die problemen veroorzaakt in plaats van ze op te lossen.

Bidens uithaal volgde op een escalatie van de Black Lives Matter-protesten die volgden na brutaal politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Vorige week schoot een 17-jarige zelfverklaarde burgerwacht en Trump-aanhanger twee betogers dood in Kenosha, Wisconsin. De slachtoffers hadden deelgenomen aan protesten die uitbraken nadat in de stad een zwarte man zeven keer in de rug was geschoten door een witte politieagent.

Het geweld ontspoorde afgelopen weekend toen linkse activisten in Portland slaags raakten met extreemrechtse demonstranten. Die laatsten hadden een autokaravaan georganiseerd als steunbetuiging voor Trump. Volgens ooggetuigen zochten beide groepen duidelijk de confrontatie. Een man, vermoedelijk een aanhanger van Trump, kwam om het leven toen hij door onbekenden werd neergeschoten. Het slachtoffer droeg een pet van de radicale groepering Patriot Prayer.

'Rust in vrede'

Trump gooide zondag olie op het vuur met een retweet waarin de dode in Portland, Jay Bishop, werd neergezet als een 'goede Amerikaan' die was 'vermoord door ANTIFA', een antifascistische beweging. 'Rust in vrede, Jay', schreef Trump boven de retweet. Zijn tegenstanders merkten meteen op dat de president nooit zo'n empathie heeft getoond voor de slachtoffers van politiegeweld. Ook over de twee linkse slachtoffers in Kenosha repte Trump met geen woord.

Trump dreigt de kwestie dinsdag op de spits te drijven met een bezoek aan Kenosha. Hij wil er naar eigen zeggen met de lokale ordediensten praten om poolshoogte te nemen van de situatie in de stad. De gouverneur van de staat Wisconsin, Tony Evers, riep Trump maandag op zijn bezoek te annuleren. 'Ik ben bang dat uw aanwezigheid onze genezing alleen maar zal belemmeren', schreef Evers in een open brief.

De Democraten verwijten de president dat hij geen enkele moeite doet om het land te verenigen in deze tijden van crisis. Biden riep Trump op het geweld nadrukkelijk te veroordelen, maar besefte al te goed dat zijn bede in dovemansoren zou vallen. 'De president denkt dat hij sterk is door te tweeten over recht en orde', zei Biden zondag, 'maar omdat hij er niet in slaagt zijn aanhangers op te roepen het conflict te mijden, toont hij gewoon aan hoe zwak hij is.'

Trump lijkt er inderdaad op gebrand de polarisatie in de Verenigde Staten aan te wakkeren. Hij werpt zich op als de president van 'law and order' die het land behoedt voor de ondergang. Volgens Trump zijn de linkse lokale besturen in Portland en andere steden de controle over hun 'beweging' kwijt. 'De enige manier om het geweld in de misdadige steden onder Democratisch bestuur te stoppen is door kracht', tweette hij.

Partijconventies

De campagne voor de presidentsverkiezingen van 3 november is helemaal losgebarsten na de conventies van de Democratische en Republikeinse partijen van de voorbije twee weken. Die conventies toonden trouwens haarscherp de kloof aan tussen beide kampen. De Democraten stelden scherp op de sociale onrust maar leken het geweld te negeren. De Republikeinen zetten de onlusten dan weer dik in de verf en bleven blind voor de achtergrond ervan.

In een toespraak waarschuwde Trump vorige week voor chaos als Biden aan de macht komt. 'Uw stem bepaalt of we rechtschapen Amerikanen beschermen dan wel vrije baan geven aan gewelddadige anarchisten, oproerkraaiers en misdadigers die onze burgers bedreigen.' Biden werd neergezet als een marionet van extreemlinks die met een haast totalitaire machtsgreep de 'Amerikaanse grootsheid' wil onderuithalen.

Bidens toespraak in Pittsburgh was maandagavond duidelijk bedoeld om de Republikeinse aanvallen af te slaan. 'Zie ik er uit als een radicale socialist met een zwak voor oproerkraaiers', zei de presidentskandidaat. 'Echt? Ik wil een veilig Amerika. Veilig voor Covid, veilig voor misdaad en plunderingen, veilig voor slechte agenten. Laat me duidelijk zijn: veilig voor vier extra jaren onder Donald Trump.'