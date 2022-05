Dokter en activiste Rebecca Gomperts: ‘Aanval op abortus is ook voor ons een wake-upcall’

Meer vrouwensterfte, meer armoede en meer ongelijkheid. Dat zijn volgens Rebecca Gomperts de gevolgen als het federale abortusrecht in de Verenigde Staten wordt afgeschaft. De Nederlandse arts en activiste stelt dat we ook in Europa abortus niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen. ‘Straks wordt het geld van de Amerikaanse anti-abortusbewegingen naar hier gesluisd.’