Donald Trump: 'Komende dagen worden de echte test'

Donald Trump vanuit de presidentiële suite in het militaire hospitaal Walter Reed in Maryland.

In een nieuwe videoboodschap verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump zelf dat hij zich beter begint te voelen. 'Maar de komende dagen worden de echte test', zei Trump.

Eerder had Trump, die met het coronavirus besmet raakte, al een videoboodschap van maar 18 seconden verspreid. Dat gebeurde op het moment dat hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nu is er een langere video van goed 4 minuten.

De president zegt daarin dat hij zich niet zo goed voelde toen hij in het ziekenhuis aankwam. 'Maar nu gaat het beter', luidt het. 'Ik begin me goed te voelen. We weten het niet voor de komende periode van enkele dagen. Dat wordt de echte test, denk ik. We zullen zien wat er gebeurt in de komende dagen.'

Campagne

Trump denkt dat hij snel verder zal kunnen met de verkiezingscampagne. 'Dit gebeurde met miljoenen mensen in de wereld. We zullen dit coronavirus, of hoe je het ook wil noemen, verslaan', stelt hij.

Over zijn behandeling zegt hij dat het 'mirakels van God' zijn. De president kreeg onder meer een experimenteel middel toegediend met synthetische antilichamen van het farmabedrijf Regeneron om zijn immuniteit op te krikken.

De president bedankte tot slot ook voor de steunbetuigingen die hij kreeg, ook van politieke tegenstanders. 'Dat zal ik niet vergeten.' Ook wereldleiders die hun medeleven betuigden, werden bedankt.

Remdesivir

Hoewel nog niet buiten gevaar, blijft het team voorzichtig optimistisch. Het Witte Huis

In een schriftelijke mededeling die volgde op de videoboodschap, zegt het Witte Huis dat de president inmiddels een tweede dosis van het virusremmende middel Remdesivir heeft gekregen, een medicijn dat ontwikkeld werd tegen ebola van het bedrijf Gilead Sciences, partner van het Belgische Galapagos. Hij heeft ook nog steeds geen koorts meer, luidt het. 'Hoewel nog niet buiten gevaar, blijft het team voorzichtig optimistisch.'

Onzekerheid

Trump reageert met de video ook op de onzekerheid die over zijn gezondsheidstoestand was gerezen. Zaterdag had zijn behandelende arts tijdens een persconferentie verklaard dat de toestand van Trump verbeterde en dat hij nog slechts milde symptomen vertoonde. Een insider van het Witte Huis zei echter aan diverse media dat de situatie van de president nog altijd 'zorgwekkend' was.

Operatie MAGA

Terwijl Trump in het ziekenhuis verblijft, zullen zijn vicepresident Mike Pence en zijn kinderen de Republikeinse verkiezingscampagne voortzetten. Het campagneteam noemt dat plan 'Operatie MAGA', naar de klassieke Trump-slogan 'Make America Great Again'.

Pence zal op 8 oktober campagne voeren voor Trump tijdens een bijeenkomst in Peoria, in Arizona. De dag daarvoor neemt hij deel aan een televisiedebat met de Democratische kandidaat-vicepresident Kamala Harris in Salt Lake City, in Utah. Naast Pence worden onder andere ook Trumps kinderen Donald Trump Jr. en Eric Trump het veld worden ingestuurd.