Donald Trump gooit campagneleider buiten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn campagneleider Brad Parscale ontslagen. Hij betaalt de rekening voor Trumps mislukte verkiezingsmeeting in Tulsa vorige maand.

Wat een grandioze comeback moest worden, eindigde in een complete afgang. Op 21 juni zou Trump triomfantelijk in de verkiezingsscene terugkeren met een meeting in Tulsa, in de staat Oklahoma. Zijn campagneleider Brad Parscale maakte zich sterk dat '1 miljoen mensen' zich hadden ingeschreven voor het evenement. Maar er kwamen er slechts 6.200 opdagen. Een activistengroep had de inschrijvingen gekaapt, maar ook de vrees voor de coronapandemie leefde sterk.

Toen Trump enkele uren later weer aan het Witte Huis arriveerde, zag hij er compleet verslagen uit. Een zeldzaam beeld van de president met een losgeknoopte das sprak boekdelen. Ivanka, de dochter van Trump, en haar man Jared Kushner gaven campagneleider Parscale de schuld.

Die werkte al sinds 2011 voor Trump. Hij werd ingehuurd om digitale strategieën te ontwikkelen. In februari 2018 werd hij aangesteld als campagneleider voor de herverkiezingsrace van de miljardair.

Parscale wordt vervangen door Bill Stepien, een oudgediende van de Republikeinse partij. Stepien draaide al mee in de campagne van John McCain in 2008 en die van George W. Bush in 2004. Hij werd een tijd geleden aangeworven omdat de peilingen voor Trump er steeds alarmerender uitzagen.