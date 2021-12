Donald Trump haalt 1 miljard dollar op om eigen sociaal netwerk op poten te zetten

Het bedrijf dat voormalig Amerikaans president Donald Trump oprichtte om z'n eigen sociaal netwerk uit te bouwen, heeft 1 miljard dollar opgehaald bij investeerders.

The Trump Media & Technology Group (TMTG) heeft een kapitaalronde achter de rug waarbij het ruim 1 miljard dollar ophaalde 'bij verschillende institutionele investeerders'. Het bedrijf van Donald Trump, de voormalige president van de Verenigde Staten, zou nu gewaardeerd worden op 4 miljard dollar.

Hiermee sturen we een signaal naar Big Tech dat er een eind moet komen aan censuur en politieke discriminatie. Donald Trump Voormalig Amerikaans president

Het doel van dat bedrijf? Een eigen sociaal netwerk realiseren, onder de naam Truth Social. 'Hiermee sturen we een signaal naar Big Tech dat er een eind moet komen aan censuur en politieke discriminatie', zei Trump. Trump is verbannen van de traditionele sociale media als Facebook en Twitter na het incident bij het Amerikaanse Capitool. Bijna een jaar geleden werd dat bestormd door een groep die grotendeels uit Trump-aanhangers bestond.

Zonder bewijs pookte hij zijn achterban op met de theorie dat de recente presidentsverkiezingen - waar Trump de duimen moest leggen tegen de Democraat Joe Biden - 'gestolen' waren. Trump zou zijn volgers opgestookt hebben tot geweld en protest op de dag dat de overwinning Biden in het parlement bezegeld werd. Er vielen uiteindelijk vijf doden die dag.

Spac

Lees Meer Donald Trump lanceert eigen sociaal medium via spac

Terwijl Trump minstens tot januari 2023 geweerd wordt op Facebook, is de ban op Twitter zelfs permanent. De oud-president trok onlangs naar de rechter om zijn account opnieuw te bemachtigen. In oktober richtte hij TMTG op. Het nieuwe bedrijf krijgt een notering op de technologiebeurs Nasdaq, via een fusie met de al bestaande Digital World Acquisition Group. Digital World is een spac, een beursvehikel om een overname te realiseren.

Het investeringsbedrag van 1 miljard dollar zou bovenop de 293 miljoen dollar komen die Digital World ophaalde toen het in september naar de beurs ging. In de dagen na dat nieuws schoot het aandeel van Digital World de hoogte in.