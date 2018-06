Donald Trump luistert naar Kim

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een voor drugszaken veroordeelde vrouw strafvermindering gegund een week nadat realitytv-ster Kim Kardashian vorige week bij hem haar zaak was komen bepleiten.

De 63-jarige Alice Marie Johnson vertoeft al bijna 22 jaar in de cel voor een drugsdelict. Celebrityster Kim Kardashian, de echtgenote van rapper Kanye West, was vorige week voor een presidentieel pardon gaan pleiten bij Trump.

In een mededeling van het Witte Huis luidt het woensdag dat de overgrootmoeder de verantwoordelijkheid voor haar daden op zich heeft genomen en twee decennia lang een 'modelgevangene' is geweest. Zij had voor haar veroordeling ook geen gerechtelijke antecedenten.