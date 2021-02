Donald Trump maakt comeback op sociale media

Donald Trump maakte zijn comeback op sociale media via het platform Gab, dat bekend staat als een ontmoetingsplek voor extreemrechts

Het is voor het eerst in een maand tijd dat Donald Trump, de ex-president van de VS, een bericht plaatste op sociale media. Begin januari werd hij – na de bestorming van het Capitool - op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en andere media geblokkeerd en zelfs gebannen.