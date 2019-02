Doorbraak in Amerikaanse shutdowngesprekken

In de VS hebben de Republikeinen en de Democraten een akkoord bereikt dat een nieuwe shutdown moet vermijden. President Donald Trump moet wel nog groen licht geven.

In het Amerikaans parlement zijn de Republikeinen en Democraten tot een akkoord gekomen over de financiering van de grensbeveiliging. De Republikeinse senator Richard Shelby meldde dat, zonder details te geven. De Democratische onderhandelaar Nita Lowey zei dat medewerkers woensdag het plan verder uitwerken.

Met het akkoord hopen beide partijen een nieuwe shutdown te voorkomen. De vorige gedeeltelijke sluiting van de overheid begon op 22 december en duurde 35 dagen. Het was de langste shutdown ooit in de VS.