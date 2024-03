Doorkruist Amerikaanse presidentsrace miljardendeal in staalsector?...

De Amerikaanse president Joe Biden zaaide twijfel over de miljardendeal tussen US Steel en Nippon Steel door te stellen dat de Amerikaanse staalproducent 'in Amerikaanse handen' moet blijven.

De Amerikaanse presidentsrace zet de overname van US Steel door het Japanse Nippon Steel op losse schroeven. Na Donald Trump kant ook Joe Biden zich tegen de miljardendeal. Met hun verzet hengelen de politici naar vakbondssteun in cruciale strijdstaten.

Nu Joe Biden en Donald Trump zich mathematisch verzekerd hebben van deelname aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 5 november, zetten de twee aartsrivalen hun strijdpunten voor hun race naar het Witte Huis in de verf. Zo poogt de Democraat zich almaar duidelijker op te werpen als de verdediger van de Amerikaanse industrie.

Om dat punt te maken sprak de president zich donderdagnacht uit tegen de overname van de Amerikaanse staalproducent US Steel door het Japanse Nippon Steel. 'US Steel is al meer dan een eeuw een iconisch bedrijf. Het is cruciaal dat het een Amerikaanse onderneming blijft, die gecontroleerd en bestuurd wordt vanuit de Verenigde Staten en Amerikaanse werknemers telt', klonk het in een mededeling.

De essentie Er pakken zich donkere wolken samen boven een miljardendeal tussen US Steel en Nippon Steel.

In hun zoektocht naar de steun van de vakbonden in cruciale verkiezingsstrijdstaten kanten Donald Trump en Joe Biden zich allebei tegen de overname van het Amerikaanse bedrijf door de Japanse sectorgenoot.

Het verzet van president Joe Biden kan de relaties met Japan wel schaden.

Het was de eerste keer dat Biden zich expliciet uitliet over het dossier sinds de twee privébedrijven midden december vorig jaar een akkoord bereikt hebben over een deal. De Japanners leggen 14,1 miljard dollar (14,9 miljard dollar inclusief schulden) op tafel om de controle te verwerven over de Amerikaanse sectorgenoot die na zijn creatie in 1901 wist uit te groeien tot een symbool van de industrialisering in de VS.

Dat de deal beroering wekt, is niet onlogisch. US Steel heeft een rijke geschiedenis. De onderneming overleefde de Grote Depressie en speelde een sleutelrol in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ze leverde destijds honderden miljoenen tonnen staal voor de bouw van vliegtuigen, schepen, tanks en ander militair materieel. Daarnaast was ze decennia hofleverancier voor de Amerikaanse auto-industrie.

Maar de afgelopen 40 jaar boette het bedrijf aan belang in. Chinese en Japanse staalproducenten gingen hun Amerikaanse rivalen overvleugelen. In 2001 volgde al eens een reorganisatie. US Steel splitste zijn energieactiviteiten af. Die tak ging voort onder de naam Marathon Oil Corp. Maar de ingrepen konden niet voorkomen dat de staalproductie bleef terugvallen. Waardoor US Steel een overnameprooi werd.

Nationale veiligheid

Afgelopen zomer poogde het Amerikaanse Cleveland-Cliffs al eens de hand te leggen op het bedrijf met hoofdzetel in Pennsylvania. Maar ondanks het enthousiasme van de vakbond United Steelworkers (USW) over zo'n gezamenlijk Amerikaans project verwierpen de toplui van US Steel het bod. Vier maanden later gingen ze wel in op een voorstel van Nippon Steel. Tot ongenoegen van de werknemers.

'De afgelopen maanden hebben we ons altijd bereid getoond om samen met US Steel te zoeken naar een oplossing die garandeerde dat dit iconische bedrijf Amerikaans blijft. Maar de top van de onderneming schoof de bezorgdheden van zijn toegewijde personeel aan de kant en besliste te verkopen aan een buitenlands bedrijf', zei USW-leider David McCall eind 2023.

We zullen alle mogelijke maatregelen nemen om jobs te beschermen. David McCall Topman vakbond USW

Hij voegde eraan toe dat de vakbond van plan was 'alle mogelijke maatregelen te nemen om jobs te beschermen'. McCall riep de Amerikaanse autoriteiten ook op de deal zorgvuldig onder de loep te nemen om na te gaan of de transactie geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS. Die procedure loopt momenteel bij het Committee on Foreign Investmenst in the US (CFIUS).

Als dat overheidsorgaan tot de conclusie komt dat aan de miljardendeal tussen US Steel en Nippon Steel risico's voor de nationale veiligheid verbonden zijn, komt het dossier automatisch op het bureau van de Amerikaanse president terecht. Hem resten dan drie opties: de overname goedkeuren, verwerpen of toelaten onder voorwaarden.

Cruciale verkiezingsstaat

In een poging de vakbonden en werknemers in een cruciale strijdstaat als Pennsylvania te paaien maakte de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump vorige maand bekend de deal met Nippon Steel 'zonder aarzelen te blokkeren' als hij een nieuw mandaat verovert. 'We hebben de staalindustrie gered, en nu koopt Japan US Steel. Dat is verschrikkelijk.'

Schermvullende weergave Donald Trump belooft de deal tussen US Steel en Nippon Steel te blokkeren. ©REUTERS

De demarche van Trump zadelde het Witte Huis met hoofdbrekens op. Want Biden hengelt ook nadrukkelijk naar vakbondssteun om zich in november van een tweede ambtstermijn te verzekeren. Tegelijk leefde in de presidentiële entourage het besef dat uitdrukkelijk verzet tegen de deal de relaties met Japan - een trouwe bondgenoot in de machtsstrijd met China - kan schaden.

Mogelijk zette die afweging Biden ertoe aan voorlopig in het midden te laten of hij de overname van US Steel door Nippon Steel effectief zal kelderen als het CFIUS na doorgedreven onderzoek besognes over de nationale veiligheid uit. De president wil ongetwijfeld vermijden dat zijn land minder dan een maand voor een bezoek van de Japanse premier Fumio Kishida aan Washington op ramkoers met Tokio belandt.

Gevolgen

Het Witte Huis benadrukte vrijdag dat de 'alliantie met Japan standvastiger dan ooit is'. Maar experts vrezen dat Bidens uitspraken niet zonder gevolgen blijven. 'Dit strooit zand in de raderen van de bilaterale economische samenwerking. Wie gaat ons nog geloven als we ons beroepen op friendshoring (zakendoen met 'bevriende' landen om politieke risico's te beperken, red.)?', tweette Mireya Solis, Azië-expert bij de denktank Brookings Institution.

Dit strooit zand in de raderen van de Amerikaans-Japanse economische samenwerking. Mireya Solis Azië-expert Brookings Institution