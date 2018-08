Druk op Trump stijgt: weer geeft rechterhand informatie

Na de gewezen advocaat Michael Cohen lijkt nu ook de financieel directeur van het Trump-imperium overstag te gaan. Volgens The Wall Street Journal kreeg de man immuniteit in ruil voor informatie.

Het is niet bepaald de week van de Amerikaanse president Donald Trump. Dinsdagnacht kreeg hij een dubbele juridische uppercut te verwerken: Michael Cohen, jarenlang Trumps persoonlijke advocaat, werd schuldig bevonden aan een resem aanklachten.

Cohen erkende bovendien in de aanloop naar de verkiezing van Trump zwijggeld betaald te hebben aan twee vrouwen die een affaire hadden met Trump, wat mogelijk een wetsovertreding is. Cohen zei voorts impliciet maar overduidelijk dat die betalingen gebeurden op instigatie van Trump. En hij zou ook wel eens informatie kunnen hebben over de mogelijke Russische inmenging in de verkiezing van zijn vroegere baas.



In de tweede uppercut werd Paul Manafort, in 2016 een tijdlang voorzitter van Trumps presidentscampagne, schuldig bevonden aan acht aanklachten van bank- en belastingfraude.

Immuniteit

Vrijdag meldde de gezaghebbende The Wall Street Journal dan ook nog eens dat David Pecker, de uitgever van de Amerikaanse tabloid The National Enquirer, immuniteit heeft gekregen in het onderzoek naar de betaling van het fameuze zwiijggeld. In ruil voor die immuniteit zou de vriend van Trump de onderzoekers informatie hebben verschaft over de betalingen.

Diezelfde The Wall Street Journal pakte later vrijdag uit met het bijkomende nieuws dat Allen Weisselberg, de financieel directeur van de Trump Organisation, eveneens door de Amerikaanse justitie gevrijwaard werd van rechtsvervolging.

Hij kreeg volgens de krant immuniteit voor zijn medewerking aan het onderzoek naar de malversaties van Cohen en de betaling van het zwijggeld. De 71-jarige jurist Weisselberg werd eerder dit jaar in het kader van dat onderzoek gedagvaard om te getuigen voor een jury. Het is wel niet duidelijk welke informatie Weisselberg gegeven heeft of van plan is te geven. Cruciaal is bijvoorbeeld het antwoord op de vraag of Trump van tevoren wist van de betalingen. De president beweert van niet.

Controle

De beslissing rond Weisselberg verhoogt de druk op Trump verder. De man werkt al meer dan 40 jaar voor de zakenman-politicus. Nadat Trump verkozen werd, gaf hij de controle over zijn zakenimperium in handen van Weisselberg en zijn twee volwassen zonen.

40 jaar Trouwe Trump-aanhanger Allen Weisselberger, die nu informatie vrijgeeft aan het Amerikaanse gerecht, werkt al meer dan 40 jaar voor Donald Trump.

Weisselberg arrangeerde vorig jaar voor rekening van de Trump Organization de terugbetaling van Cohen die 130.000 dollar had toegeschoven naar Stephanie Clifford, bekender onder haar pornonaam Stormy Daniels, om te zwijgen over de beweerde affaire die ze had met Trump. Cohen kreeg een veelvoud van bedrag terugbetaald.

Volgens The Wall Street Journal wist Weisselberg echter waarschijnlijk niet waarvoor het geld moest dienen. Maar de krant schrijft wel dat Trump de betalingen door zijn zakenimperium nauwgezet bijhield en dat Weisselberg de te ondertekenen cheques telkens aan hem moest voorleggen, met uitleg waarvoor het geld moest dienen.