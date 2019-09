E-sigaret maakt 12 doden in VS

In Europa zijn tot dusver geen gelijkaardige mysterieuze sterfgevallen bekend.

In de Verenigde Staten zijn nu al zeker twaalf sterfgevallen geregistreerd die terug te voeren zijn op het gebruik van e-sigaretten. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De gezondheidsdienst, die de informatie verkreeg van de deelstaten in het land, schat bovendien dat er alles samen in 805 gevallen sprake is van een 'bevestigd en waarschijnlijk' longletsel dat verband houdt met het gebruik van elektronische sigaretten.

Flinke toename

In een vorige update van de CDC werd nog melding gemaakt van zes sterfgevallen en 530 verwondingen.

De autoriteiten lanceerden eerder al een waarschuwing aan alle gebruikers van e-sigaretten na een groeiende stroom van berichten over Amerikanen die als gevolg van het 'vapen' of dampen een longziekte ontwikkelen of overlijden. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak.