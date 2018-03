Economisch topadviseur van Trump stapt op

Gary Cohn, de economische topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, neemt ontslag. In een mededeling benadrukt Cohn dat het voor hem 'een eer' was om zijn land te mogen dienen. Trump roemde Cohn dan weer als een 'uitzonderlijk talent' en dankte hem voor zijn bijdrage aan de 'historische belastingverlagingen en -hervormingen'.

Over de reden van het ontslag van Cohn, een gewezen topman van de zakenbank Goldman Sachs, wordt in de erg diplomatisch opgestelde mededeling geen uitleg gegeven. Maar het was bekend dat Cohn een tegenstander is van de invoerheffingen op staal en aluminium, die Trump vorige week aankondigde. De protectionistische maatregel dreigt volgens Cohn - en vele anderen - een handelsoorlog te ontketenen die uiteindelijk als een boemerang in het gezicht van Trump zal terugkomen.