Eerste nederlaag: Biden moet kandidaat voor topbenoeming lossen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de kandidatuur van Neera Tanden voor een toppositie in zijn regering moeten intrekken. Na verzet in de Senaat was haar positie niet langer houdbaar.

Het is de eerste keer dat Biden een kandidatuur voor een topfunctie in zijn regering moet intrekken. De nieuwe president had Tanden gekozen om het Bureau voor Management en Budget te leiden.

Tanden, die de eerste gekleurde vrouw zou zijn geweest aan het hoofd van het machtige begrotingsagentschap, kreeg heel wat tegenstand op de hals vanwege oude berichten op sociale media waarin ze Republikeinen aanviel.

Zeker drie senatoren verzetten zich daarom tegen haar benoeming. Tanden had onder andere senator en fractieleider Mitch McConnell vergeleken met ‘Voldermort’, de slechterik uit Harry Potter-boeken. Ook zei ze dat ‘een vampier een groter hart heeft dan Ted Cruz’.

Duizend tweets

Dat ze meer dan duizend tweets verwijderde en haar excuses aanbood voor haar opmerkingen uit het verleden kon niet meer baten.

In een brief vroeg Tanden zelf aan Biden om haar kandidatuur te schrappen. ‘Ik wil niet dat de voortdurende overweging van mijn nominatie een afleiding wordt van je andere prioriteiten’, klonk het. Wel is de president van plan haar alsnog een andere functie in zijn administratie te geven.

Met de terugtrekking van Tanden is het de eerste keer dat een kandidaat voor het Biden-kabinet er niet in slaagt een goedkeuring van de Senaat te krijgen. De marge van de democraten in de Senaat is bijzonder klein. Zowel de Republikeinen als de Democraten klokten begin januari af op vijftig zitjes. Bij een stemming volgens partijlijnen is een stem van de Democratische vicepresidente Kamala Harris doorslaggevend.

Manchin

Opvallend is dat ook de Democratische senator Joe Manchin had laten weten tegen Tanden te stemmen. De doorwinterde Manchin is de oud-gouverneur van West-Virginia en verklaarde in het verleden 'erover te waken dat de regering uit onze zakken blijft'.