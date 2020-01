Eerste patiënt met coronavirus in VS

In de staat Washington is een patiënt met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.

Dat heeft de krant The New York Times dinsdag gemeld.

Het is het eerste bevestigde geval in de Verenigde Staten van de mysterieuze longziekte waaraan zeker zes mensen gestorven zijn en waarvan honderden anderen ziek geworden zijn in Azië.

De man is volgens de Amerikaanse krant een inwoner van Snohomish County, die de symptomen vertoonde nadat hij was teruggekeerd van een reis naar de streek van Wuhan in China, waar de ziekte begon. Hij werd vorige week met longontsteking in het ziekenhuis opgenomen, en maandagnamiddag werd bevestigd dat hij besmet was met de betrokken variant van het coronavirus.