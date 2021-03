Eerste stad begint met herstelbetalingen aan Afro-Amerikanen

In Evanston, nabij Chicago, worden Afro-Amerikanen vergoed voor de eeuwenlange slavernij en discriminatie. Ook in politiek Washington groeit de steun voor herstelbetalingen.

Evanston, een uitgesproken liberale universiteitsstad in de rand rond de metropool Chicago, heeft maandagnacht voor een primeur gezorgd. Als eerste Amerikaanse stad begint het met herstelbetalingen aan zijn Afro-Amerikaanse inwoners, als compensatie voor de eeuwenlange slavernij en de discriminatie die ze tot op vandaag ondervinden.

In 2019 keurde de gemeenteraad een fonds van 10 miljoen dollar goed dat gefinancierd wordt door privédonaties en een taks van 3 procent op de gelegaliseerde cannabishandel in de staat Illinois. Maandag zette de gemeenteraad het licht definitief op groen voor de eerste fase: voortaan krijgt elke rechthebbende inwoner 25.000 dollar in de vorm van steun voor huisvesting.

In Conservatieve kringen ontlokt de historische maatregel felle kritiek. Maar ook onder Afro-Amerikanen is niet iedereen tevreden. Zij zien het als een gewone subsidie, geen volwaardige aflossing van de 'erfzonde' die de Verenigde Staten nog altijd torsen.

40 acres en een muilezel

Niettemin illustreert Evanston dat wat lang een onhaalbare progressieve eis was, stilaan aan draagvlak wint, vooruitgeholpen door het felle 'Black Lives Matter'-debat. In januari diende Jackson Lee, een lid van het Huis van Afgevaardigden uit Texas, opnieuw resolutie (H.R.) 40 in. Die vraagt de oprichting van een commissie die moet onderzoeken hoe herstelbetalingen in de VS geregeld kunnen worden.

Dat doen zij en andere Afro-Amerikaanse parlementsleden elk jaar sinds 1989. Steevast zonder succes, en dat zal ook in 2021 niet veranderen. Maar dit jaar kreeg Lee wel al 169 van de 435 Huis-leden leden zover haar resolutie te ondertekenen. En hoewel ze haar vraag niet expliciet delen, zijn Democratisch president Joe Biden en Kamala Harris, de allereerste zwarte Amerikaanse vicepresident, de zaak van Lee niet ongenegen.