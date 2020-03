Eindelijk akkoord over ongezien Amerikaans stimuluspakket

De Republikeinen van Donald Trump en de Democratische oppositie zetten het licht op groen om met zowat 2.000 miljard dollar de impact van de coronacrisis op de Amerikaanse economie te bekampen.

Ruim twee weken nadat president Donald Trump had aangekondigd dat er snel 'a big number' aan maatregelen zou komen, en na twee mislukte stemmingen de voorbije dagen, is in de Amerikaanse Senaat eindelijk een akkoord bereikt over het grootste stimuluspakket in 's lands geschiedenis. Dat liet Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat iets na middernacht op Twitter weten.

Noodlijdende bedrijven en gezinnen krijgen 2.000 miljard dollar aan steun, om de economische impact van de coronacrisis te stelpen. De details van het stimuluspakket worden later op woensdag bekendgemaakt.

Ter vergelijking: in volle kredietcrisis bedroeg de 'bail-out' van de Amerikaanse bankensector 700 miljard dollar, gevolgd door een stimulusplan van bijna 800 miljard.

Concessies

De Democraten, die de controle hebben over het Huis van Afgevaardigden, vroegen de voorbije dagen de nodige concessies, en kregen die finaal ook van Trumps Republikeinen, die de meerderheid in de Senaat hebben. Naar verwachting gaat er 500 miljard dollar in rechtstreekse hulp en leningen naar grote bedrijven. Maar er komt strikt toezicht dat die noodhulp niet misbruikt wordt om eigen aandelen in te kopen, of bedrijfsleiders al te hoge salarissen en bonussen uit te keren.

500 miljard dollar helikoptergeld In het stimuluspakket is 500 miljard dollar voorzien om de meeste Amerikaanse gezinnen rechtstreeks elk tot 3.000 dollar cash te geven.

In het eerste plan zagen de Democraten nog te veel 'bedrijfscadeautjes', die ook tijdens de bankencrisis uitgedeeld werden aan Wall Street. En het toezicht zou vooral Trumps minister van Financiën Steven Mnuchin toekomen, wat de transparantie in gevaar bracht.

Helikoptergeld

De zwaar gehavende luchtvaartsector zou zo'n 62 miljard krijgen, maar enkel nadat ze had toegegeven tot eind augustus geen personeel te ontslaan. Diezelfde provisie is opgenomen in het pakket van 350 miljard aan leningen voor kleinere bedrijven.

Daarnaast wisten de Democraten meer geld vrij te maken voor bijkomende werkloosheidsuitkeringen (waarschijnlijk zo'n 250 miljard), om ziekenhuizen te financieren (130 miljard) en lokale besturen (150 miljard) bij te staan.

Tot slot zou zo'n 500 miljard dollar aan 'helikoptergeld' worden uitgedeeld: het gros van de Amerikaanse gezinnen krijgt een rechtstreekse cashinjectie tot 3.000 dollar. Trumps eigen voorstel de socialezekerheidsbijdragen van bedrijven en werknemers te verlagen, was al een tijdje van tafel.

Back in business

Het vooruitzicht op een doorbraak in het onverkwikkelijke politieke spel stuwde Wall Street dinsdag al ruim 11 procent hoger, de grootste dagwinst sinds 1933. Met het historische stimulusplan oogt de reddingsoperatie van de Amerikaanse economie nu nog wat imposanter.

De Federal Reserve haalde de voorbije weken al de ene na de andere ongeziene bazooka boven. Het parlement keurde ook al een Democratisch plan van zo'n 105 miljard goed om tijdelijk betaald ziekteverlof in te voeren in de VS, en extra fondsen vrij te maken voor voedselhulp en medische bijstand voor de armsten. Ook een injectie van 8 miljard voor medische voorzieningen werd goedgekeurd.

Trump zelf kondigde dinsdag zelfs aan dat hij wil dat Amerikaanse bedrijven tegen Pasen, over drie weken weken, weer 'back in business' zijn. De economische schade om de gezondheidscrisis in te dijken, wordt te groot, vindt hij.