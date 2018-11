12 doden bij schietpartij in Californische stad Thousand Oaks

Bij een schietpartij in een bar in de Californische stad Thousand Oaks, zo'n 60 kilometer van Los Angeles, zijn 12 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Ook de schutter is omgekomen, melden Amerikaanse media op basis van de autoriteiten.

Een man opende woensdagavond lokale tijd het vuur op gasten in de 'Borderline Bar & Grill' in Thousand Oaks, waar een dansevent voor studenten bezig was. De schietpartij begon rond 23.20 uur woensdagavond lokale tijd.