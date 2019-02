Elizabeth Warren gooit zich in presidentsrace VS

De Democratische senator uit Massachusetts dingt in 2020 naar het hoogste politieke ambt om 'een land te veranderen dat frauduleus gemanipuleerd wordt door de rijken'.

Wat al een tijd in de lucht hing, is zaterdagavond ook officieel geworden: Elizabeth Warren doet volgend jaar een gooi naar het Amerikaanse president. Dat maakte ze bekend tijdens een speech in Lawrence.

'Dit is de strijd van ons leven. De strijd om te bouwen aan een Amerika waar dromen kunnen uitkomen, een Amerika dat er is voor alle inwoners. Ik ga die strijd tot het uiterste leveren. Daarom sta ik vandaag hier: om bekend te maken dat ik kandidaat ben voor het Amerikaanse presidentschap', klonk het.

Academische loopbaan

De 69-jarige Democrate doorzwom al heel wat watertjes. Aanvankelijk focuste ze zich op een academische loopbaan. Ze doceerde onder meer aan de Harvard Law School.

Corruptie is de kanker van onze democratie. We kunnen er alleen van verlost geraken met een straf medicijn: reële, structurele hervormingen. Elizabeth Warren Democratische senator

In 2013 schopte ze het tot eerste vrouwelijke senator voor de staat Massachusetts. Ze behoort tot de progressieve vleugel van haar partij. In 2016 werden haar al eens presidentiële ambities toegedicht. Maar uiteindelijk schaarde de juriste zich achter de kandidatuur van Hillary Clinton.

Warren is vastbesloten het tijdens haar campagne op te nemen voor de 'middenklasse en de miljoenen gezinnen die amper kunnen ademen'. De strijd tegen de inkomensongelijkheid staat hoog op haar agenda.

Corruptie

'Als de regering enkel de belangen verdedigt van de rijken en de mensen met goede connecties, dan is eenvoudigweg sprake van corruptie. De huidige bewoner van het Witte Huis is het meest recente en het meest extreme symptoom van wat misgaat in de VS. Het is tijd om terug te vechten', stelde ze in haar speech.

'Corruptie is de kanker van onze democratie. We kunnen er alleen van verlost geraken met een straf medicijn: reële, structurele hervormingen.'

De senator heeft al een idee hoe ze de kloof tussen de rijksten en de armsten wat kan dichten: door jaarlijks 2 procent belastingen te heffen op vermogens van meer dan 50 miljoen dollar. Dat tarief stijgt naar 3 procent vanaf een fortuin van 1 miljard dollar. Met de opbrengst van die taks wil ze de schuldenberg van studenten afbouwen en kinderopvang toegankelijker maken.

Daarnaast zet ze in op universele gezondheidszorg, meer investeringen in onderwijs, een verhoging van het minimumloon en de verdediging van het klimaat.

Uit een peiling van Politico/Morning Consult bleek onlangs dat 61 procent van de Amerikanen wel oren heeft naar het plan; 20 procent verwerpt het. Zelfs de helft van de Republikeinse kiezers zei gewonnen te zijn voor het voorstel.

Democratische voorverkiezingen

De hamvraag luidt of Warren kan doorstoten tot de eindstrijd om het presidentschap. Analisten verwachten dat mogelijk wel 20 Democraten presidentiële ambities koesteren voor 2020. De voorverkiezingen beloven een felle strijd te worden.

De Democrate gaat er al jaren prat op indianenbloed te hebben. Wat Trump aanzette haar de bijnaam 'Pocahontas' te geven.

De entourage van Amerikaans president Donald Trump greep de bekendmaking van Warrens presidentiële kandidatuur aan om nogmaals uit te halen naar de senator. En verweet haar een 'oplichtster' te zijn, verwijzend naar een polemiek over haar roots.

De Democrate gaat er al jaren prat op indianenbloed te hebben. Wat Trump aanzette haar de bijnaam 'Pocahontas' te geven. Maar tegelijkertijd trok hij die bewering in twijfel.