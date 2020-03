Elizabeth Warren stapt uit Democratische presidentsrace

De opgave van de senator uit Massachusetts komt niet helemaal als een verrassing. Ze wist tijdens de Democratische strijd om het presidentsticket nooit potten te breken.

Elizabeth Warren doet niet langer een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. Dat deelde ze haar campagnemedewerkers donderdag mee. 'Ik ben me ervan bewust dat jullie deze boodschap nooit hadden willen horen toen we samen aan deze tocht begonnen. Ik wilde deze boodschap ook nooit brengen', stak de senator van Massachusetts van wal in een conference call.

'We hebben ons doel weliswaar niet bereikt maar wat wij samen gerealiseerd hebben - wat jullie gedaan hebben - maakt echt wel een wezenlijk verschil. Natuurlijk hadden we een nog groter verschil willen maken maar de veranderingen die wij in gang zetten, gaan nog jaren voortzinderen', voegde de 70-jarige progressieve politica eraan toe.

Medefavoriet

Onlogisch is de beslissing van Warren niet. Sinds de Democraten het voorverkiezingenseizoen begin februari op gang schoten, kwam de hoogleraar nooit uit de verf. Ook al hadden peilingbureaus haar, voor aanvang van de primaries, samen met Joe Biden uitgeroepen tot de grote favorieten voor de Democratische nominatie.

Al tijdens de eerste twee etappes, in de blanke staten Iowa en New Hampshire, bleken de progressieve kiezers evenwel massaal de kant te kiezen van die andere linkse politicus, Bernie Sanders. Nevada bracht amper beterschap.

Toch hield Warren de moed erin. Afgelopen weekend klonk het nog vastberaden dat ze de Democratische presidentsrace nooit zou staken. Stiekem hoopte ze dat ze tijdens de Democratische Conventie in juli - wanneer de partij de uitdager van Donald Trump officieel op het schild tilt - als een compromisfiguur alsnog met de oppergaai aan de haal kon gaan als geen van haar tegenstrevers voldoende steun zou krijgen.

Beterschap

De senator uit Massachusetts bleef er ook van overtuigd dat Super Tuesday beterschap zou brengen. Want dan kregen onder meer de kiezers in haar thuisstaat Massachusetts het woord. Die zouden haar een hart onder de riem steken, maakte ze zich sterk.

Team-Warren had gehoopt op Super Tuesday in acht van de veertien staten in de top 2 te eindigen. De desillusie was groot toen de uitslagen binnenliepen. Zelfs in Massachusetts greep ze naast de winst. Die was voor Biden.

Niet levensvatbaar

Het zette Warren aan tot reflectie. De progressieve politica kwam tot de conclusie dat haar 'campagne niet langer levensvatbaar is'. Een terugtrekking uit het electorale circus was het enige logische gevolg.

In de conference call met haar campagnemedewerkers gaf de progressieve politica geen stemadvies. Volgens haar entourage is ze er nog niet uit of ze een kamp gaat kiezen in de tweestrijd tussen Sanders en Biden.

Voor Sanders, de 78-jarige senator uit Vermont, zou een steunbetuiging van Warren welgekomen zijn nu het gematigde kamp zich achter Biden, de voormalige vicepresident van Barack Obama, geschaard heeft.