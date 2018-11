‘Er is wel degelijk een gunstig Trump-effect voor bedrijven'

Twee jaar na zijn verkiezing maakten de Amerikanen in de midterms een eerste balans op van het presidentschap van Donald Trump. Voor enkele Vlaamse ondernemers en bedrijven in de Verenigde Staten is zijn economisch beleid een rollercoasterrit, met veel hoogtes maar ook laagtes.

Terwijl de Amerikaanse politiek een diep gespleten slagveld is, draait de economie als een tierelier. Dat is een trofee die president Trump aan de kiezer kon voorschotelen in de tussentijdse verkiezingen (midterms) voor het federale Congres en voor lokale zetels die afgelopen nacht werden beslecht. De cijfers liegen er niet om. De werkloosheidsgraad staat met 3,7 procent op het laagste peil in 50 jaar, de lonen stijgen het meest in negen jaar, de economie groeit met 3,5 procent en het consumentenvertrouwen piekt.

Dat klimaat is ook voor de lokaal aanwezige Vlaamse bedrijven een zegen, blijkt uit een rondvraag bij ondernemers en managers in het zeer bedrijfsvriendelijke Texas, dat na Californië de grootste economie van alle 50 staten heeft. Ze wijzen onder meer naar de grootscheepse belastingverlaging die Trump eind vorig jaar heeft ondertekend. Die verminderde de vennootschapsbelasting van 35 naar 21 procent. Tegelijk creëert de handelsoorlog met China de nodige onzekerheid. Amerika heft tarieven van 10 tot 25 procent op de 250 miljard dollar aan producten die vanuit China worden ingevoerd, en het Witte Huis dreigt met meer.

In een regen van dagelijkse headlines, aangebrande tweets en eindeloos geruzie komt het er voor Vlaamse bedrijven die over de grote plas actief zijn vooral op aan goed te anticiperen, luidt het. ‘Er is wel degelijk een gunstig Trump-effect’, zegt Frank Vingerhoets, die aan het hoofd staat van Katoen Natie Gulf Coast. ‘De vraag is: hoe lang kan dat blijven duren?’

In Baytown, een stad net buiten Houston in het hart van de lokale petrochemische industrie, heeft Katoen Natie zijn voetafdruk de jongste jaren aanzienlijk uitgebreid. De logistieke groep uit Antwerpen investeerde er ruim 250 miljoen euro in de uitbouw van terminals voor de herverpakking en verzending via het spoor- en wegtransport van kleine polyethyleenbolletjes die uiteindelijk gebruikt worden in talloze plastic producten. Daarvoor kwamen er in Baytown 350.000 vierkante meter aan magazijnen bij.

‘Een 14 procentpunten lagere bedrijfsbelasting heeft onmiddellijk een gunstige impact op elk bedrijf’, zegt Vingerhoets tijdens een rondleiding langs de machines die plastic verpakken in zakken van 25 kilogram. Over de precieze gevolgen in de boeken kan Vingerhoets, die al bijna 20 jaar in de VS woont, geen details geven. Hij houdt het op ‘gigantisch’. Daarbij komen nog fiscale maatregelen om de economie te stimuleren, zoals de mogelijkheid investeringen in machines en rijdend materiaal volledig af te schrijven in het jaar van aankoop, zegt Vingerhoets.

War for talent

‘Meer investeren, meer machines, meer werkgelegenheid. Dat geeft bedrijven een enorme duw in de rug, daar moet je geen tekening bij maken. Dat creëert een piek in de Amerikaanse economie. Om zaken te doen is het ideaal. De keerzijde is dat het door de lage werkloosheid steeds moeilijker wordt mensen aan te nemen. Dat leidt tot een war for talent en stuurt de lonen hoger.’

Ook merkt Vingerhoets dat immigratiedossiers langer kunnen aanslepen, wat een rem zet op de aanwerving van expats. ‘Het is moeilijker werkvisa goedgekeurd te krijgen, ondervinden we aan den lijve. We maken het mee dat dossiers die vroeger geen probleem vormden nu opnieuw moeten worden ingediend, waarna ze met de haarkam worden uitgeplozen en zelfs effectief worden geweigerd.’

Katoen Natie - dat in Amerika 140 miljoen dollar omzet draait op een groepsomzet van zowat 2 miljard - profiteert in de VS ook al enkele jaren van de fracking boom, de controversiële techniek om schaliegas te winnen. Dat drijft de productie van plastic naar schatting met 25 miljoen ton op, zegt Vingerhoets. Dat is grotendeels bestemd voor de export. Het bedrijf heeft daarop geanticipeerd met de bouw van een extra vestiging in Dallas, van waaruit het plastic met de trein naar de haven van LA gaat. Maar op de export van plastic naar China staat sinds het uitbreken van de handelsoorlog een tarief van 25 procent. Dat treft de plasticmakelaars, belangrijke klanten voor Katoen Natie. ‘Een verstoring van het evenwicht’, zegt Vingerhoets.

Egotrip

‘Een handelsoorlog kan je niet winnen, zeggen economen. Langs de andere kant: kijk naar het handelstekort met China, daar moet wel iets aan gebeuren’, vervolgt de Katoen Natie-topman. ‘Maar ik maak me wel zorgen over de tarievenoorlog. Als dat een egotrip wordt tussen Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping, zijn we misschien nog even bezig.’

Voor Jan Goetgeluk, de CEO van de techstart-up Virtuix, is het plaatje duidelijk. Trump zet een hefboom onder het al gunstige ondernemersklimaat in de VS, en zeker in een staat als Texas. Virtuix houdt kantoor in Austin, een duidelijk progressieve stad in de verder conservatieve staat en dé techhub van Texas. Het bedrijf maakt loopbanden voor virtualrelalitytoepassingen, vooral games maar onder meer ook voor trainingen bij de politie. De loopband laat toe in 360 graden rond te lopen in een virtuele wereld. Daarvoor haalde Virtuix al 20 miljoen dollar op bij investeerders, onder wie de techmiljardair Mark Cuban.

Door zijn huwelijk is Goetgeluk Amerikaans staatsburger geworden en hij vertrouwt me toe dat hij in 2016 op Trump heeft gestemd. ‘Hij heeft veel gebreken, als mens vind ik hem zeker geen voorbeeld. Zijn stijl is polariserend. Maar kijk naar de resultaten van zijn beleid. Het verlagen van de belastingen en het elimineren van regels is nu eenmaal goed voor de economie. De Democraten proberen te zeggen dat dat niet waar is, maar je kan dat niet ontkennen. Als zaakvoerder ben ik voor een kleine overheid en voor minder regulering. Dat verklaart mijn steun aan de Republikeinen, en dus aan Trump.’

Goetgeluk zegt wel dat het onderwerp te toxisch is geworden om ter sprake te brengen, zelfs thuis, en zeker in techmiddens in Austin. ‘Door mijn buitenlands accent en omdat ik een start-up heb, gaan mensen ervan uit dat ik een Democraat ben. Ik zeg daar niets op.’

Comfortabele marge

Van de tarievenoorlog heeft Virtuix - dat 30 werknemers telt, verdeeld tussen de VS en China - tot dusver geen last. De Omni, zoals de VR-loopband heet, wordt wel geproduceerd in China, maar is een zodanig atypisch product dat Virtuix flexibel kan zijn in de definiëring ervan bij de douane. En mocht er een algemene heffing komen op alles wat van China de VS binnenkomt, dan nog panikeert Goetgeluk niet. ‘De Amerikaanse markt is maar 20 procent van onze omzet. En we hebben een comfortabele marge. Het is niet dat we plots gaan vertrekken uit China, we hebben twee jaar gewerkt om de productie er op peil te krijgen.’

‘Trump gebruikt de tarieven als een onderhandelingsmiddel om China op de knieën te krijgen. Hij heeft gelijk, het systeem is niet eerlijk’, zegt Goetgeluk. ‘Wij hebben een Chinese copycat van ons product, bijna volledig hetzelfde. Zij produceren in China maar kunnen zonder heffingen naar de VS importeren en hier verkopen. Mocht ik in de VS produceren, ik zou me blauw betalen om naar China te exporteren.’

Wie nog over de tarievenoorlog kan meespreken, is Linda Edwards, CEO van Cartamundi Dallas, de Texaanse vestiging van de Turnhoutse spelartikelenmaker. In een industriepark op een kwartier van het centrum van de miljoenenstad produceert het bedrijf er gezelschapsspelen, kaartspelen en verzamelkaarten. Het maakt ook verpakkingen voor de retailindustrie en de elektronicasector, samen goed voor een omzet van 70 miljoen dollar. Het is een van de twee Amerikaanse productievestigingen van Cartamundi in de VS, de andere ligt in de buurt van Boston.

Daarvoor voert het onder meer papier en plastic in uit China, grondstoffen waarop sinds september een invoerheffing rust van 10 procent, een tarief dat binnenkort nog kan oplopen. Een deel van de import komt ook uit Europa. Over de concrete impact van de handelstarieven wil Edwards geen informatie geven. ‘Het kan onze marges pijn doen als we de impact niet juist inschatten en de kosten ervan fout berekenen’, zegt de Amerikaanse, die al ruim 30 jaar in het vak zit, waarvan de laatste zes bij Cartamundi.

De tarieven komen bovendien aan in het vierde en belangrijkste kwartaal. Cartamundi rekent ze door, maar de verkopers van spelen kunnen ze niet meer doorrekenen omdat de retailprijzen al vastliggen. ‘Uiteindelijk zullen de consumenten de rekening betalen.’

‘Je krijgt niet veel tijd om je voor te bereiden’, zegt Edwards. ‘We lezen er in de pers over en op een dag gebeurt het plots. Voor de douanetarieven die in september van kracht werden, hadden we twee weken tijd. Het is een grote aanpassing in de manier van zakendoen, een van de grootste die ik al heb gezien.’