'Europa bereid heffingen Amerikaanse wagens te schrappen'

De Europese Unie is bereid de invoerheffingen op Amerikaanse auto's te schrappen, in een poging het aanslepende handelsgeschil met Washington op te lossen. Dat heeft de Duitse minister van Economie, Peter Altmaier, verklaard in de Duitse krant Welt am Sonntag. 'Daarmee zouden we ook de beschuldiging uit de wereld helpen dat Amerikaanse autoheffingen lager liggen dan Europese', aldus de CDU-minister.