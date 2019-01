Ex-CEO Starbucks overweegt gooi naar presidentschap

Dat bericht verspreidde Howard Schultz zondagavond via Twitter . Schultz was jarenlang CEO van Starbucks en maakte van het bedrijf uit Seattle de grootste koffieketen ter wereld met bijna 30.000 vestigingen. Tijdens zijn zakelijke carrière stond hij al bekend om zijn banden met de Democratische partij. Toch zou hij dus als partijloze kandidaat aan de verkiezingen van 2020 willen meedoen.

Schultz, wiens vermogen op ruim 3 miljard dollar geschat wordt, brengt een boek uit en gaat langs grote steden op toernee om zijn ideeën en levensverhaal te verkondigen. In interviews met The New York Times en 60 Minutes vertelt hij dat na die toernee de definitieve beslissing zou maken.

'Ons politiek systeem is gebroken met twee partijen die eigenlijk enkel nog bestaan om hun eigen ideologie in stand te houden zonder erkenning van en verantwoordelijkheid voor de belangen van het Amerikaanse volk', zei Schultz. Donald Trump noemt hij 'niet geschikt' om president te zijn.

Of Schultz kans zou maken is moeilijk te zeggen. In het verleden waren onafhankelijke kandidaten zelden succesvol. Een andere New Yorkse miljardair, ex-burgemeester Michael Bloomberg, dacht in 2016 de sprong te wagen, maar deed het uiteindelijk niet. Intussen sloot hij zich aan bij de Democratische partij en doet hij mogelijk op die manier mee aan de race in 2020.