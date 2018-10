Ex-Fed-chef Jellen waarschuwt voor nieuwe kredietcrisis

In de Britse zakenkrant Financial Times toont Janet Yellen zich gealarmeerd over de 'enorme achteruitgang' in de standaarden van kredieten aan bedrijven en de verkoop van herverpakte kredieten.

In een opvallend gesprek met Financial Times uit Janet Yellen, de voormalige voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, haar bezorgdheid over de sterke toename van kredieten aan bedrijven die nu al een zware schuldenlast dragen, in het jargon bekend als 'leveraged loans'. 'Ik maak me zorgen over de systemische risico's verbonden aan deze leningen', zei de voormalige centraal bankier. 'Er is een grote achteruitgang geweest in de standaarden.'

Volgens Yellen bestaat er een risico dat de lessen van de kredietcrisis van tien jaar geleden vergeten worden, nu banken agressief lobbyen om hervormingen af te zwakken die in het begin van het decennium in voegen traden. 'Er zijn vele zwakheden in het systeem. In plaats van te kijken naar een remedie, heb ik het gevoel dat de zaken in een erg deregulerende richting evolueren.'

Herverpakt

Terwijl de regulatoren beklemtonen dat banken een voldoende grote kapitaalbuffer moeten aanhouden tegenover hun kredieten, worden vele schulden volgens Yellen herverpakt en elders verkocht. 'Je zou je na de crisis moeten realiseren dat het niet alleen een kwestie is van wat banken doen dat henzelf in gevaar brengt, maar ook welke risico's ze kunnen creëren voor het hele financiële systeem. Die les lijkt te zijn verloren gegaan.'