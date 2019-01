Ex-adviseur Donald Trump aangeklaagd in Ruslandonderzoek

Roger Stone, lobbyist en voormalig adviseur van Donald Trump, wordt beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen, de belemmering van de rechtsgang en de manipulatie van getuigen.

De omstreden lobbyist en oude vriend van de Amerikaanse president Donald Trump Roger Stone (66) is vrijdagochtend opgepakt in Florida. Speciaal aanklager Robert Mueller, die belast is met het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, klaagt hem aan voor het afleggen van valse verklaringen, de belemmering van de rechtsgang en de manipulatie van getuigen. Stone verschijnt vrijdag nog voor de rechtbank.

De Amerikaanse zender CNN maakte livebeelden van zijn arrestatie.

De dagvaarding is de eerste publieke zet van Muellers team in maanden. De onderzoekers ondervroegen mensen uit Stones entourage over zijn fondsenwerfactiviteiten en zijn contacten met de klokkenluiderswebsite WikiLeaks, die voor de verkiezingen een hoop interne mails van de Democraten lekte die door Russische hackers waren buitgemaakt. Volgens Mueller zochten medewerkers van Trumps campagneteam contact met Stone om te weten wanneer de mails zouden worden gepubliceerd.

Guccifer 2.0

Stone ontkent staalhard dat hij iets te maken heeft met de Russische pogingen om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Muellers onderzoek is volgens hem een heksenjacht, die bedoeld is om aanhangers van Trump het zwijgen op te leggen. In maart 2017 gaf hij wel toe op Twitter contact gehad te hebben met Guccifer 2.0, een account waarachter leden van de Russische inlichtingendienst schuilgingen.

De flamboyante en omstreden Stone, die luistert naar bijnamen als 'de koning van de kwaadaardigheid' en de 'Trump-fluisteraar', werd uitvoerig geportretteerd in de Netflix-documentaire 'Get Me Roger Stone'. Hij werkte kort voor Trumps verkiezingscampagne in 2015, maar stapte na een ruzie op. Achter de schermen bleef hij de president, die hij al 40 jaar kent, wel adviseren.

Stone begon zijn carrière overigens als campagnemedewerker van Richard Nixon, van wie hij een tatoeage op zijn rug heeft. Nixon was president van 1969 tot 1974. Hij moest aftreden na het Watergate-afluisterschandaal.