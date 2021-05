Ex-agent Derek Chauvin vraagt nieuw proces in zaak-George Floyd

Het proces waar Derek Chauvin op 20 april schuldig werd bevonden aan moord is niet eerlijk verlopen, zegt zijn advocaat Eric Nelson. Hij wil daarom dat het wordt overgedaan. Tijdens het proces vroeg de advocaat al enkele keren om het stop te zetten, maar de rechter ging daar niet op in.

Bijna een jaar geleden stierf George FLoyd in Minneapolis onder de knie van toenmalig politieagent Chauvin. De wereld reageerde geschokt en overal werden Black Lives Matter-protesten georganiseerd. Vorige maand besliste een twaalfkoppige jury dat Chauvin schuldig was aan moord en doodslag op Floyd. Zijn veroordeling werd beschouwd als een mijlpaal in de strijd tegen politiegeweld en racisme in de VS. Ook de Amerikaanse president Joe Biden reageerde tevreden.