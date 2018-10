Ex-burgemeester New York Bloomberg wordt Democraat

De mediamagnaat voedt de speculatie dat hij in 2020 een gooi doet naar het presidentschap.

De mediamagnaat en voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg is vanaf nu weer Democraat. Dat heeft hij woensdag zelf bekendgemaakt in een Instagram-post. 'Vandaag heb ik me opnieuw als Democraat geregistreerd - ik was een groot deel van mijn leven lid - omdat we de Democraten nodig hebben om de checks-and-balances te leveren die ons land zo erg nodig heeft', schreef hij.

Zijn demarche voedt de geruchten dat hij zich in 2020 kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Bloomberg flirtte al met dat idee in 2008, 2012 en 2016, maar besloot toen uiteindelijk niet op te komen.

De jongste maanden haalde de 76-jarige oprichter van het gelijknamige mediabedrijf en een van de rijkste mensen ter wereld de banden met de Democratische partij steeds meer aan. Hij investeerde onder meer 100 miljoen dollar (zo'n 87 miljoen euro) om de Democraten te helpen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te heroveren bij de verkiezingen van november.

Partijhopper

Bloomberg verkende al verschillende hoeken van het politieke spectrum. Hij was eerst Democraat, maar werd in 2001 als Republikein verkozen voor zijn eerste termijn als burgemeester van New York, de grootste stad van de Verenigde Staten. Hij was lid van de Republikeinse partij tot 2007. Voor zijn derde termijn kwam hij op als onafhankelijke kandidaat. De voorbije elf jaar bleef hij onafhankelijk.

De miljardair bouwde zijn fortuin op met het mediabedrijf dat zijn naam draagt. Als politicus staat hij bekend om zijn progressieve kijk op maatschappelijke zaken, maar conservatieve aanpak op andere vlakken. Hij is een van de luidste supporters van strengere wapenwetten in de VS en gaf al miljoenen aan campagnes die de klimaatverandering onder de aandacht brengen.

Starbucks-oprichter