Ex-burgemeester New York wordt advocaat van Trump

Rudy Giuliani zal de Amerikaanse president bijstaan in het onderzoek naar mogelijke samenzwering met Rusland tijdens de verkiezingen.

De Republikeinse ex-burgemeester van New York Rudy Giuliani heeft zich aangesloten bij het juridische team van Amerikaans president Donald Trump. Die moet zich verdedigen in een onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Mogelijk heeft Trumps campagneteam daarbij samengezworen met Moskou.

Jay Sekulow, een van Trumps advocaten, maakte donderdag bekend dat ook twee voormalige openbare aanklagers uit Florida voortaan deel zou uitmaken van Trumps persoonlijke juridische team. Dat zag onlangs enkele leden vertrekken, onder wie hoofdjurist John Dowd. In een interview met The Washington Post drukt Giuliani zijn hoop uit 'een einde te kunnen onderhandelen' aan het onderzoek van Mueller. Trump doet het onderzoek steevast af als 'een heksenjacht'.

Niettemin komt het onderzoek steeds dichter bij Trump zelf. Vorige week viel het gerecht nog binnen bij Michael Cohen, zijn persoonlijke advocaat. Ook zijn zoon Donald junior en schoonzoon Jared Kuchner moesten zich al verantwoorden voor mogelijk onoorbare Russische contacten. Voorts zijn een resem gewezen medewerkers van Trump al aangeklaagd, zoals voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn, ex-campagnedirecteur Paul Manafort en buitenlandexpert George Papadopoulos.

Rudy Giuliani was burgemeester van New York van 1994 tot en met 2001, toen hij alom lof kreeg de manier waarop hij zijn stad bij elkaar hield in de nasleep van de terreuraanslagen van 9/11. Daarvoor was hij lange tijd openbare aanklager in New York, waar hij onder meer naam maakte met strafzaken tegen insider trading op Wall Street.