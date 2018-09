Ex-campagnechef Trump sluit deal met aanklager

Manafort was vorige maand al schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude . Hij moest ook nog voor de rechter verschijnen op verdenking van witwassen en omdat hij verzuimd zou hebben zich te laten registreren als 'buitenlands agent' voor de voormalige pro-Russische regering van Oekraïne. Hij werkte als lobbyist in dat Oost-Europese land en zou de miljoenen die hij daar verdiende uit het zicht van de Amerikaanse fiscus hebben gehouden.

Rusland

De vervolging van de lobbyist komt voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die doet onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Het is onduidelijk of Manafort ook heeft toegezegd te zullen meewerken aan dat onderzoek. Hij kan ook schuldig pleiten zonder mee te werken, om dan later mogelijk presidentiële gratie te krijgen.