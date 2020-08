Ex-hoofdstrateeg Trump gearresteerd

Het New Yorkse gerecht heeft donderdag Steve Bannon, de gewezen campagneleider en hoofdstrateeg van de Amerikaanse president Donald Trump, gearresteerd. Volgens aanklager Audrey Strauss maakten Bannon en drie medestanders zich schuldig aan fraude.

Met een onlinecampagne zamelden ze meer dan 25 miljoen dollar in om een muur langs de Mexicaanse grens te bouwen, een verkiezingsbelofte van Trump die tot dusver amper gerealiseerd is. Hoewel de donoren beloofd werd dat de fondsen integraal naar het project zouden gaan, kreeg Bannon naar verluidt zeker 1 miljoen dollar voor persoonlijke uitgaven. Hij verschijnt donderdag voor een New Yorkse rechtbank.