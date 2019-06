Ex-journaliste beschuldigt Donald Trump van verkrachting

Een bekende ex-columniste van het damestijdschrift ‘Elle’ zegt dat ze in 1995 of 1996 verkracht werd door Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten.

De vandaag 75-jarige E. Jean Carroll beschrijft de gebeurtenissen in een vrijdag gepubliceerd interview in het magazine ‘New York’.

Trump, die toen actief was als vastgoedontwikkelaar en die ze zelf kende, zou haar meegelokt hebben in een warenhuis onder het voorwendsel dat hij hulp nodig had bij de zoektocht naar een cadeau voor een vrouw. In de winkel zou hij haar gevraagd hebben om lingerie te proberen en met haar meegegaan zijn naar de kleedkamers, waar hij haar zou verkracht hebben.