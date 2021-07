Ex-politieman Eric Adams op weg naar burgemeesterssjerp New York

De 60-jarige Eric Adams wordt in november zo goed als zeker de nieuwe burgemeester van New York. Hij wordt de tweede zwarte burgemeester in de geschiedenis van de miljoenenmetropool.

De voormalige politieagent Eric Adams heeft de Democratische voorverkiezingen voor het burgemeestersambt in New York gewonnen. Met die nominatie op zak wordt hij zo goed als zeker de nieuwe burgemeester.

Hoewel Adams het begin november nog tegen zijn Republikeinse tegenstander Curtis Silwa moet opnemen, kan de burgemeesterssjerp de 60-jarige ex-politieman niet meer ontgaan. Democratische kiezers domineren de Amerikaanse stad. Niemand verwacht dat een Republikeinse uitdager hem zal verslaan.

Adams won de Democratische voorverkiezingen na een spannende race tegen Kathryn Garcia, met een flinterdunne marge van 8.400 stemmen, een verschil van 1 procentpunt. Garcia kan de uitslag nog aanvechten, maar het is niet duidelijk of ze dat zal doen.

Adams claimde dinsdagnacht de overwinning. 'Hoewel er nog een klein aantal stemmen te tellen is, zijn de resultaten duidelijk', zei hij in zijn overwinningsspeech.

Al hield Adams nog een slag om de arm. 'We moeten ons concentreren op de overwinning in november', klonk het. 'Zo kunnen we onze beloften waarmaken voor zij die het moeilijk hebben en onderbedeeld zijn en een veilige, eerlijke en betaalbare toekomst voor alle New Yorkers realiseren.'

Veiligheid

De oud-politieman is geboren en getogen in New York City en is de huidige districtsburgemeester van Brooklyn. Hij werkte meer dan twintig jaar als politieagent en ging daarna de politiek in.

Als Adams burgemeester wordt, volgt hij de huidige Democratische burgemeester Bill de Blasio op. Hij heeft er twee termijnen van vier jaar op zitten, het maximum. Ook wordt Adams dan de tweede zwarte burgervader in de geschiedenis van de stad, na David Dinkins (burgemeester tussen 1990 en 1993).

De nieuwe burgemeester staat voor historische uitdagingen. In eerste instantie moet New York uit de coronacrisis geloodst worden. De economische ravage is groot en de al sterk aanwezige sociaal-economische ongelijkheden werden alleen maar verscherpt.

Ook de veiligheidssituatie in de miljoenenstad staat met stip bovenaan. Sinds begin dit jaar is het aantal schietpartijen er met 73 procent gestegen. Adams kon zich volgens waarnemers profileren als voormalig politieagent. Tijdens zijn campagne ijverde hij voor meer veiligheid op straat en de bescherming van minderheden.

Opmerkelijk kiessysteem

De New Yorkers konden stemmen via een opmerkelijk kiessysteem. Ze mochten voor het eerst een top vijf aanduiden op hun stembiljet. Die ranking bepaalt mee wie het uiteindelijk wordt. Dat systeem, in combinatie met de vertraging bij het tellen van stemmen via de post, betekende dat de winnaar pas nu duidelijk werd, terwijl de voorverkiezingen op 22 juni plaatsvonden.