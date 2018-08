Extra Amerikaanse sancties tegen Turkije starten maandag

De Amerikaanse president Donald Trump berichtte vrijdag al via Twitter over de heffingen. De taks op Turks aluminium stijgt tot 20 procent, die op staal uit Turkije tot 50 procent.

Aanleiding voor de huidige crisis tussen de VS en Turkije is het diplomatieke geschil over de evangelische predikant Andrew Brunson. Die wordt sinds 2016 in Turkije vastgehouden wegens zijn aandeel in de staatsgreep van dat jaar. De predikant ontkent en Washington eist zijn vrijlating.