Extreme koude zet Texas in het donker

In het zuiden van de VS is het elektriciteitsnetwerk bezweken onder het extreme winterweer. Miljoenen gezinnen zitten zonder stroom nadat elektriciteitscentrales uitvielen door de vrieskou.

Het koudefront dat sinds deze week de Verenigde Staten teistert, heeft tot een uitzonderlijk zware black-out gezorgd op het Texaanse elektriciteitsnet. In de zuidelijke staat zitten sinds maandag 4 miljoen gezinnen en bedrijven zonder stroom. Ook in andere staten - gaande van Louisiana tot Ohio, Virginia en Oregon -zitten samen 650.000 gezinnen zonder stroom. De Texaanse stroompanne veroorzaakte een kettingreactie waarbij zelfs over de grens in Mexico de stroom uitviel en meer dan 4,7 miljoen Mexicaanse gezinnen en bedrijven in het donker kwamen te zitten.

Gas om te verwarmen kreeg voorrang, waardoor verschillende gasgestookte elektriciteitscentrales zonder brandstof vielen.

De zogenaamde ‘deep freeze’ waarbij kou vanuit het Noordpoolgebied tot diep in Noord-Amerika afzakte, zette een reeks gebeurtenissen in gang. De uitzonderlijke vriestemperaturen deden de vraag naar elektriciteit en gas pieken. Maar door bevroren gaspijpleidingen en infrastructuur kon het aanbod de vraag niet volgen. Gas om te verwarmen kreeg voorrang, waardoor meerdere gasgestookte elektriciteitscentrales zonder brandstof vielen. Ook andere elektriciteitscentrales zoals kolen- en kerncentrales moesten stilgelegd worden, bijvoorbeeld door problemen met bevroren kleppen en pompen voor koelwater. Ook vastgevroren windturbines droegen bij aan het stroomtekort.

In totaal moest 34 gigawatt aan productiecapaciteit gedwongen worden afgeschakeld. Dat is vergelijkbaar met drie keer de totale productiecapaciteit van België. Daardoor ontstond een tekort aan productiecapaciteit, terwijl een elektriciteitsnet crasht als niet op ieder moment exact evenveel elektriciteit wordt geproduceerd als wordt afgenomen. Om een totaal fiasco te vermijden zette de Texaanse netbeheerder zelf een rollende black-out in gang. Bij zo’n afschakelplan worden verschillende zones van het net afwisselend zonder stroom gezet.

Noodtoestand

Bij temperaturen tot -15°C en lager is de situatie ronduit gevaarlijk. President Joe Biden keurde de noodtoestand goed in Texas, waardoor extra hulpmiddelen vrijgemaakt kunnen worden.

Schermvullende weergave Tankstations dreigen zonder benzine en diesel te vallen en zolang er geen elektriciteit is, werken de pompen niet. ©AFP

Vliegtuigen staan aan de grond. De verkeerslichten en de straatverlichting liggen plat. De pompen van tankstations werken niet meer en verschillende winkels zitten door hun voorraden essentiële voedingswaren zoals brood en melk.

Op de bevroren wegen hebben zich aanschuifrijen gevormd van mensen die gasflessen willen bijvullen of op zoek zijn naar het laatste brandhout om zich te kunnen blijven verwarmen. Bij temperaturen onder -15°C betekent het uitvallen van de stroom vaak ook dat door de automatische beveiliging gasboilers uitvallen. Bovendien is niet direct duidelijk hoe lang de stroompannes nog zullen duren. Ook woensdag wordt nog extreem koud weer verwacht.

Vastgevroren windmolens

Verschillende media wezen, ten onrechte, hernieuwbare energie aan als oorzaak voor de black-outs. Texas telt een enorme capaciteit van 25 GW aan windturbines. Op piekmomenten kunnen die tot 60 procent van de stroom leveren in de zuidelijke staat. Maar door ijsvorming op de wieken leverden ze nu minder elektriciteit dan gewoonlijk. Verschillende windmolens vroren zelfs helemaal vast. Ook de productie van zonnepanelen bleef minimaal, doordat ze bedekt waren met een laag sneeuw en ijzel.

Maar energiespecialisten benadrukken dat windenergie slechts een klein stukje uitmaakt van de puzzel waardoor het systeem faalde. Het grootste probleem zat bij de traditionele elektriciteitscentrales op gas en kolen. Samen hadden die zo’n 70 GW capaciteit moeten leveren, maar ongeveer 26 GW viel uit. Vooral de haperende gasbevoorrading veroorzaakte problemen.