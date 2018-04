FBI doet inval bij advocaat Trump

De speurders namen verscheidene documenten in beslag, onder meer over het zwijggeld dat betaald werd aan Daniels. Daarnaast legden ze ook de hand op persoonlijk e-mailverkeer tussen Trump en zijn advocaat. Dat meldden Amerikaanse media en het nieuws is bevestigd door Cohens advocaat.



Volgens Cohen verkregen de FBI-agenten het huiszoekingsbevel op basis van informatie van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2018 leidt. De inval is volgens de New York Times niet direct gelinkt aan Muellers onderzoek, maar komt er op basis van informatie waar de speciale aanklager in de loop van zijn opsporingswerk op gestoten is.