FBI rondt onderzoek naar kandidaat-opperrechter af

Volgens het Witte Huis zijn er geen bewijzen dat Brett Kavanaugh schuldig is aan seksueel wangedrag. Zaterdag zou de Senaat stemmen over zijn benoeming in het Hooggerechtshof.

De federale politiedienst FBI heeft een kort extra onderzoek afgerond naar Brett Kavanaugh, die door president Donald is genomineerd om te zetelen in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Kavanaugh is door drie vrouwen beticht van seksueel wangedrag tijdens zijn studententijd.

Hoewel de bevindingen niet publiek gemaakt werden, en donderdag pas overgemaakt worden aan de Amerikaanse senatoren, concludeert het Witte Huis alvast dat de FBI geen bezwarend materiaal tegen Kavanaugh gevonden heeft. 'Het Witte Huis heeft er alle vertrouwen in dat de Senaat rechter Kavanaugh zal benoemen', tweette een woordvoerder in het holst van de Amerikaanse nacht.

Trump zelf heeft het donderdag over 'totaal onbevestigde aantijgingen' en 'de hardvochtige en oneerlijke aanpak' van Kavanaugh door de 'gemene en verwerpelijke Democraten'.

Politieke polarisering

De levenslange benoeming van de sociaal conservatieve Kavanaugh heeft de politieke polarisering in de Verenigde Staten naar een nieuw dieptepunt geduwd. De Democraten proberen zijn nominatie met alle middelen tegen te houden, terwijl Trumps Republikeinen Kavanaugh net zien als de gedroomde kandidaat om hun agenda decennialang te beschermen in het hoogste rechtsorgaan. Dat alles vindt plaats op een maand van de parlementsverkiezingen, waar de Democraten de Republikeinse meerderheid in het Huis en de Senaat willen breken.

Door alle heisa werd vorige week een speciale hoorzitting georganiseerd door de Senaatscommissie Justitie, waar Christine Blasey Ford, een professor psychologie, indringend getuigde hoe Kavanaugh haar begin jaren 80 trachtte aan te randen. Daarop kreeg Kavanaugh het wederwoord, waarin hij zijn onschuld uitschreeuwde en de Democratische oppositie van karaktermoord betichtte.

Achteraf zetten de Republikeinse commissieleden het licht op groen voor Kavanaughs benoeming, maar de stemming in de voltallige Senaat werd wel uitgesteld omdat de gematigde Republikein Jeff Flake eerst een bijkomend FBI-onderzoek eiste.

Stemming zaterdag

Vermoedelijk vindt zaterdag dan toch de stemming in de Senaat plaats, en de uitslag is nog allesbehalve zeker. De Republikeinen hebben slechts een flinterdunne meerderheid van 51 zetels in de honderdkoppige Senaat. Meer dan een dissident dreigt Kavanaughs benoeming alsnog te doen ontsporen. En behalve Flake hebben ook de gematigde Republikeinen Lisa Murkowski en Susan Collins ernstige bedenkingen. Ook omdat Kavanaugh tijdens de hoorzitting verbaal dermate te keer ging dat ze zich afvragen of hij emotioneel wel geschikt is voor zo'n gezaghebbende functie.

President Donald Trump lachte deze week met Christine Blasey Ford, die rechter Brett Kavanaugh beticht van seksueel wangedrag.

Trump hielp de partij-eenheid niet vooruit door deze week tijdens een campagnemeeting Ford uit te lachen. 'Verwerpelijk', gewoonweg fout' en 'onaanvaardbaar', luidden de reacties van Flake, Collins en Murkowski.