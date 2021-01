FBI waarschuwt voor geweld in aanloop naar Bidens inauguratie

De FBI waarschuwt nu voor nog meer gewelddadige protesten en rellen rond het Capitool in Washington en parlementsgebouwen in de hoofdsteden van alle 50 staten. De Amerikaanse inlichtingendienst verwacht dat de protesten dit weekend beginnen en aanzwellen tot Bidens inauguratie op 20 januari. Uit voorzorg stuurt de Nationale Garde vanaf zaterdag 15.000 troepen naar de hoofdstad Washington.

16 groepen - het gros devote aanhangers van Trump en sommige gewapend - hebben al aangekondigd dat ze in Washington zullen protesteren tegen Bidens verkiezingsoverwinning, die volgens hen gestolen is.

Minister Binnenlandse Veiligheid stapt op

De burgemeester van Washington, Muriel Browser, riep de Amerikanen op om de hoofdstad de komende dagen te vermijden en niet naar de inauguratie te komen, maar die online te volgen. 'Als ik ergens bang voor ben, is het voor onze democratie ', zei ze op een persconferentie. 'Er zijn zeer extreme fracties in het land die gewapend en gevaarlijk zijn.'

Het onbehagen over wat de komende dagen te gebeuren staat, groeide nog nadat de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf had aangekondigd dat hij opstapt na de gebeurtenissen van vorige week. Wolf is verantwoordelijk voor de geheime dienst die de inauguratie moet beveiligen.

Geen afzetting of ontslag

Trump liet al weten dat hij niet naar de inauguratie komt. Maandag had hij naar eigen zeggen 'een goed gesprek' met vicepresident Mike Pence. Het was de eerste keer dat beide bondgenoten elkaar zagen sinds Trumps aanhangers het Capitool bestormden. Daarop kwam felle kritiek van Pence. Toch is de vicepresident niet van plan om het 25ste amendement in te zetten om Trump af te zetten, zoals de Democraten eisen. Trump is evenmin van plan zelf ontslag te nemen.