Facebook verbiedt politieke advertenties in week voor Amerikaanse verkiezingen

Politieke advertenties of gelijkaardige berichten zijn niet welkom op Facebook in de week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft topman Mark Zuckerberg donderdag bekendgemaakt.

Facebook zal alle politieke reclames zeven dagen voor de Amerikaanse verkiezingen op 3 november weren. Ook gaat het bedrijf posts verwijderen die de uitslag kunnen manipuleren of die de winst van een van de partijen vooraf al claimt.

Daarmee geeft Zuckerberg gehoor aan een vaak gehoorde klacht van de Democraten. Die vrezen dat de Republikeinen hen op die manier de overwinning kunnen ontnemen. Zo'n uitkomst zien zij als het doomsday scenario, zo schreef The New York Times woensdag.

Politieke bom

De aankondiging van Facebook past in een bredere aanpak om zorgen over misleiding en manipulatie van de Amerikaanse verkiezingen weg te nemen. Zo zou Zuckerberg ook willen voorkomen dat de politieke bom barst in het toch al sterk gepolariseerde land.

'Ik ben bezorgd over de uitdagingen die mensen hebben wanneer ze gaan stemmen', aldus de Facebook-oprichter. 'Ook ben ik bezorgd over de grote verdeeldheid in ons land en de uitslag die dagen of zelfs weken op zich laat wachten. Die kunnen leiden tot sociale onrust in heel het land.'

Briefstemmen

Over precies twee maanden nemen Donald Trump, de huidige Amerikaanse president, en zijn Democratische uitdager Joe Biden het tegen elkaar op. Volgens de jongste peiling van de tv-zender CNN ligt Biden nog altijd voor op Trump: 51 procent versus 43 procent.

51% peilingen Peilingen geven de Democratische kandidaat Joe Biden een voorsprong op huidig president Donald Trump. Biden zou 51 procent halen, tegen 43 procent voor Trump.

Maar dat kan zomaar omslaan, denkt Facebook. Het bedrijf is vooral bevreesd voor de verspreiding van ongefundeerde verhalen over stembusfraude. De uitslag zal waarschijnlijk langer op zich laten wachten door briefstemmen. Door de coronamaatregelen zullen meer Amerikanen er ditmaal voor kiezen om hun stem per post uit te brengen.

Eerherstel

De aankomende verkiezingen bieden Facebook een kans op eerherstel. In 2016 wisten Russische groeperingen zich ongemoeid in de verkiezingsstrijd te mengen, door op het platform nepnieuws te verspreiden onder Amerikaanse kiezers.