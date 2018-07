Facebook verwijdert fakeaccounts in aanloop naar verkiezingen

Facebook heeft 32 pagina’s en accounts gewist omdat er een gecoördineerde politieke actie achter zat in de aanloop naar de Amerikaanse parlementsverkiezingen in november.

Het sociaal medianetwerk Facebook heeft 32 pagina’s en accounts van Facebook en Instagram gewist omdat er sprake is van ‘gecoördineerd en niet-authentiek gedrag’. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt via een persbericht.

Met ‘gecoördineerd en niet-authentiek gedrag’ doelt het sociale medianetwerk meer dan waarschijnlijk op politieke beïnvloeding. 32 pagina's en accounts lijken een klein aantal, maar 290.000 accounts volgden minstens een van de verdachte pagina's.

De pagina's en accounts werden opgezet tussen maart 2017 en mei 2018. Ze kochten 150 advertenties op Facebook en Instagram aan en daarvoor werd zo'n 11.000 dollar betaald.

Kwaadwillige instanties

Facebook maakt het nieuws bekend omwille van de ‘link tussen kwaadwillige instanties en het protest dat volgende week is gepland in Washington’. Het is niet helemaal duidelijk waar het bedrijf op doelt, maar wellicht gaat het over de Unite the Right Rally.

De Unite the Right Rally was een demonstratie die vorig jaar plaatsvond in Charlottesville, Virginia. Ze werd georganiseerd door extreemrechtse groeperingen en liep zwaar uit de hand.

President Donald Trump kreeg veel kritiek omdat hij er in eerste instantie voor terugschrok om het geweld te veroordelen. De demonstranten betogen dit jaar op 12 augustus in Washington DC.

Verkiezingen van november

De beslissing van Facebook komt er ook op enkele maanden voor de mid-termverkiezingen van november. Daarbij stemmen de Amerikanen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Wie er achter de accounts zit, is voorlopig nog onduidelijk. Facebook wijst er wel op dat de accounts professioneler werden gemaakt dan degenen die door Russen werden gebruikt om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.