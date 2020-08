Familie Conway weert Trump van keukentafel...

Het politiek meest verdeelde koppel van de VS gaat de huisraad lijmen. Kellyanne Conway stopt als topadviseur van president Donald Trump, echtgenoot George spuwt even geen vitriool richting de president.

In de Verenigde Staten van Donald Trump is er geen gezin dat zo de diepe maatschappelijke tweespalt belichaamt als de Conways. Om de ijzige vete aan de keukentafel te ontmijnen, drukte het powerkoppel uit Washington zondag de pauzeknop in. George Conway geeft tot nader order geen snoeiharde kritiek meer op Trumps beleid, terwijl echtgenote Kellyanne Conway stopt als een van de trouwste adviseurs van de Republikeinse president. 'We zijn het over veel oneens, maar we zijn verenigd over wat er het meest toe doet: de kinderen.'

Kellyanne Conway maakte vanaf de jaren 90 carrière als conservatief commentator en Republikeinse consulente en peilingexperte. Enkele maanden voor de presidentsverkiezingen van 2016, waarbij ze eerst de Texaanse senator Ted Cruz had begeleid, benoemde Trump haar tot campagnemanager. Samen met CEO Steve Bannon, die overkwam van de rechtse nieuwssite Breitbart, blies Conway Trumps campagne nieuw leven in en werd de fikse achterstand op Democrate Hillary Clinton omgebogen in de grootste electorale shock sinds mensenheugnis.

Alternatieve feiten

'Trump-fluisteraar' Conway verhuisde mee naar het Witte Huis, waar ze de communicatiestrategie uitstippelde en als 'happy warrior' - vrolijke krijger - fervent Trumps gedachtegoed verdedigde. Zo zal Conway altijd herinnerd worden als de bedenkster van de term 'alternatieve feiten', waarmee ze kritiek op trumpiaanse onjuistheden counterde. Zoals toen ze zelf naar een bloedbad door twee Iraakse Al Qaida-sympathisanten verwees dat nooit had plaatsgevonden.

Conway werd orwelliaanse demagogie verweten, en clashte intern met Bannon, Trumps schoonzoon Jared Kushner en andere topadviseurs. Maar na vier jaar, waarin het verloop van ministers en consulenten groot was, had ze wel degelijk nog altijd Trumps oor. Tot de familiale druk te groot werd.

Rechtstaat uithollen

Echtgenoot George Conway geldt al decennia als een conservatieve topadvocaat en grondwetspecialist met uitstekende banden met de Republikeinse partij. In de jaren 90 verdedigde hij onder meer Paula Jones, die toenmalig Democratisch president Bill Clinton betichtte van aanranding. Aanvankelijk steunde ook hij Trump, die hij al jaren kent - de Conways woonden lang in de New Yorkse Trump Tower.

Eind 2018 begon George Conway echter kritische opinies over Trump te publiceren. De aanleiding was Trumps demarche om Matthew Whitaker, na het ontslag van Jeff Sessions, te benoemen tot interim-minister van Justitie zonder de goedkeuring van de Senaat. Almaar vaker betichtte George Conway de president ervan de rechtstaat uit te hollen, en werden de wederzijdse aanvallen persoonlijker.

Trump zei dat George Conway giftig reageerde omdat hij naast een topjob bij Justitie gegrepen had. Hij noemde hem 'jaloers' op het succes van zijn vrouw. Kortom: een 'loser' en 'een echtgenoot uit de hel'. George Conway, zoon van een Filipijnse moeder, zei op zijn beurt dat Trump een 'racist' is. En bestempelde hem tijdens diens afzettingsprocedure als een 'misdadiger', 'een pathologische leugenaar', de 'idiot-in-chief'.

Electoraal schadelijker is The Lincoln Project, dat George Conway oprichtte met ervaren Republikeinse ex-adviseurs van George Bush en John McCain. Hun cascade van sardonische filmpjes en tweets heeft een doel: partijgenoten overtuigen Democraat John Biden te steunen en Trump 'four more years' te ontzeggen.

In 'Mourning in America', een woordspeling op Ronald Reagans beroemde campagneslogan 'Morning in America', wordt Donald Trump ervan beticht de VS naar de afgrond te voeren.

Puberverzet

Gekneld tussen twee politieke kampen zitten ten huize Conway echter ook vier tienerkinderen. Deze zomer ging de oudste dochter, de 15-jarige Claudia Conway, zich ook mengen in het verhitte debat. Ze laakte Trumps aanvallen op haar geliefde TikTok-videoapp en de Black Lives Matter-beweging. Dit weekend ging haar puberverzet helemaal in overdrive.

'De job van mijn moeder verwoestte mijn leven', tweette ze. 'Het is hartverscheurend dat ze dat pad blijft volgen na jaren haar kinderen te hebben zien lijden. Egoïstisch. Alles draait om geld en roem.' Niet dat vader George veel beter is: 'Politiek zijn we het over absoluut niets eens. We hebben alleen hetzelfde gezonde verstand als het over onze president gaat.'

Voor Kellyanne Conway was dat het sein voor 'minder drama, meer mama'. Maar of de huiselijke vrede snel terugkeert? In haar ontslagbrief roemde ze hoe 'Trumps leiderschap een positieve impact heeft gehad op de vrede en welvaart van het land'. Woensdag speecht Kellyanne Conway ook nog op de Republikeinse conventie.

George Conway kondigde zijn radiostilte dan weer aan door te onderstrepen dat 'ik uiteraard het Lincoln Project blijf steunen. Gepassioneerd.' Waarna hij Trump nog eens 'een narcistische sociopaat' en 'een presidentiële kanker' noemde.