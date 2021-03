Familie George Floyd krijgt schadevergoeding van stadsbestuur Minneapolis

In de Verenigde Staten stemt het bestuur van de stad Minneapolis ermee in een schadevergoeding van 27 miljoen dollar te betalen aan de familie van George Floyd. De Afro-Amerikaanse man stierf in mei vorig jaar door hardhandig politieoptreden.

In Verenigde Staten beweegt dezer dagen het een en ander in de zaak rond George Floyd. Begin deze week is in de stad Minneapolis het proces rond de dood van de Afro-Amerikaanse man op gang geschoten met de selectie van de juryleden. Hen wacht de taak de volgende weken te bepalen of Derek Chauvin, de blanke agent die op 25 mei 2020 zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van de veertiger plaatste, zich schuldig maakte aan moord.

Maar de familie van Floyd had sinds juli vorig jaar ook een zaak lopen tegen de stad Minneapolis. Ze betoogde dat Chauvin en de drie andere agenten die bij Floyds dood betrokken waren, diens rechten geschonden hadden toen ze hem in bedwang hielden. Daarnaast verweten de nabestaanden de stad de ogen te sluiten voor een cultuur van 'buitensporig geweld, racisme en straffeloosheid in de politierangen'.

Minnelijke schikking

Met de klacht stuurde de familie Floyd aan op een schadevergoeding van de stad. Daarnaast wilde ze de garantie krijgen dat die haar agenten voortaan niet alleen deftig zou opleiden maar ook toezicht zou houden op hun doen en laten.

Dit is de grootste minnelijke schikking die voor aanvang van een proces ooit getroffen is in een zaak waarin burgerrechten centraal staan. Ben Crump Advocaat familie George Floyd

Om te voorkomen dat een jury zich zou buigen over de omvang van de schadevergoeding sloot het stadsbestuur van Minneapolis vrijdag een minnelijke schikking met de nabestaanden van de gedode man. Het stemde in met een schadevergoeding van 27 miljoen dollar.