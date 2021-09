Fed-bankiers verkopen hun aandelen na kritiek op handelswijze

Robert Kaplan en Eric Rosengren gaan hun persoonlijke aandelenportefeuille liquideren na kritiek over 'druk tradinggedrag en belangenconflicten'.

In twee gelijkaardige statements laten Robert Kaplan en Eric Rosengren, de voorzitters van de Fed-afdelingen in Dallas en Boston, weten dat ze hun individuele aandelenportefeuilles voor het einde van de maand volledig verkopen. Daarmee hopen de centraal bankiers een storm van kritiek te luwen die ontstaan is na het bekend raken van hun tradingactiviteiten van vorig jaar, toen de Amerikaanse economie rake klappen kreeg door het coronavirus.

Uit openbaarmakingen aan de United States Office of Ethics, een overheidsorgaan dat belangenvermening opspoort, is gebleken dat beiden actief handelden in aandelen. In het geval van Rosengren vooral in zogenaamde REIT's, gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Rosengren waarschuwde in het verleden nochtans voor opgeblazen waarderingen in commercieel vastgoed.

Bij Kaplan vallen meerdere trades van meer dan een miljoen dollar op in Apple, Tesla, Amazon, Chevron, Marathon Oil en Boeing. Kaplan handelde ook de iShares Floating Rate Bond ETF, een tracker op obligaties met een looptijd van minder dan vijf jaar. De Fed heeft door haar aanpassingen aan de Fed Funds-rente rechtstreeks invloed op de prijs van kortlopende obligaties.

Ik handelde volgens de ethische regels van de Fed, maar wil alle schijn van belangenvermening wegnemen. Eric Rosengren Voorzitter Boston Fed

De handelswijze lokt kritiek uit op een moment dat de Fed al van sommige kanten onder vuur ligt. Het ongezien soepele monetair beleid heeft de aandelenkoersen fors opgestuwd en vooral de rijke Amerikanen nog rijker gemaakt, luidt de kritiek.

'Dat soort dingen doen, hoewel het niet verboden is door de regels, getuigt van slecht beoordelingsvermogen en schaadt de reputatie van de Fed', reageert Roberto Perli, partner bij Cornerstone en voormalig Fed-econoom, bij het persagentschap Bloomberg.

'Hoewel mijn persoonlijke spaar- en investeringstransacties in overeenstemming zijn met de ethische regels van de Federal Reserve, heb ik besloten alle schijn van belangenvermenging aan te pakken', zegt Rosengren in de verklaring. Beide bankiers zullen de opbrengst van hun verkoop in brede indexfondsen stoppen of in cash aanhouden. Ze zullen geen aandelen meer verhandelen gedurende hun resterende ambtstermijn.