Fed legt toplui hardere beleggingsregels op

Om de Federal Reserve 'te helpen beschermen tegen zelfs maar een zweem van belangenconflicten', worden de toplui van de Amerikaanse centrale bank voortaan aanzienlijk beperkt om zelf in investeringsvehikels te stappen. Investeren in individuele aandelen, obligaties of andere effecten wordt verboden.

Wie in beleggingsfondsen wil stappen, of zijn participatie wil verkopen, moet dat 45 dagen op voorhand melden en wachten op toestemming. Die effecten moeten ook zeker een jaar in portefeuille blijven. En 'in tijden van verhoogde spanning op de financiƫle markt', voegt de Fed toe, 'zullen transacties helemaal niet toegestaan worden'.