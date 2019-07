Fed plant eerste renteknip in tien jaar

De Amerikaanse centrale bank (Fed) staat klaar om vanavond voor het eerst sinds de financiële crisis de rente te verlagen, hoewel de economie op volle toeren draait. Waarom is ze dat van plan?

Amper zeven maanden na de jongste renteverhoging is de Fed van plan het geweer van schouder te veranderen. Na verscheidene hints van de centrale bank zijn economen en de rentemarkt ervan overtuigd dat de Fed zijn belangrijkste rentetarief vandaag met 25 basispunten verlaagt naar 2 à 2,25 procent.

De geplande renteverlaging is opmerkelijk. De Amerikaanse economie groeit al 121 maanden. Daarmee beleven de VS de langste periode van economische expansie sinds 1854. De aanhoudende groei heeft de werkloosheidsgraad doen dalen naar 3,7 procent, zowat het laagste peil in 50 jaar.

Bocht

In december signaleerden de bestuurders van de Fed nog dat ze in 2019 twee keer de rente wilden optrekken. Maar sindsdien hebben ze een bocht ingezet die ze vanavond willen voltooien.

‘De economische cijfers en andere ontwikkelingen sinds de vergadering van juni geven aan dat de onzekerheid over de handelsconflicten en de bezorgdheid over de wereldeconomie op de Amerikaanse economie blijven wegen’, zei Fed-voorzitter Jerome Powell drie weken geleden in het Congres. Met die boodschap stelde hij een versoepeling van het geldbeleid in het vooruitzicht.

De geplande renteverlaging moet een sterke daling van de economische groei voorkomen en de te lage inflatie opkrikken.

Powell en de andere bestuurders werden de jongste maanden duidelijk somberder over de groeivooruitzichten. De Fed vreest dat de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, de groeivertraging van de wereldeconomie en een brexit zonder akkoord de economische groei in de VS zullen ondermijnen.

Een recente peiling bij aankoopdirecteurs signaleert dat de groei van de industriële activiteit in de VS in juli is stilgevallen. Als grote exporteur is de industrie het grootste slachtoffer van de handelsoorlog.

De Fed is ook bezorgd over de recente daling van de inflatie. De algemene inflatie stabiliseerde in juni op 1,4 procent. De kerninflatie, zonder voeding en energie, bedraagt 1,6 procent. Dat is minder dan de doelstelling van 2 procent. De centraal bankiers vrezen dat een lange periode van te lage inflatie de inflatieverwachtingen doet dalen. Dat zou de geloofwaardigheid van de centrale bank in het gedrang brengen.

Onafhankelijkheid

De Amerikaanse president Donald Trump eist al maanden een renteverlaging. Hij kreeg tot dusver geen gehoor, onder meer omdat Powell de onafhankelijkheid van de centrale bank wilde beklemtonen. De Fed vindt dat er nu wel voldoende redenen zijn om het monetair beleid te versoepelen.

