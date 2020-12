Fed-voorzitter waarschuwt voor al te veel vaccineuforie

'De toename van nieuwe COVID-19-gevallen, zowel hier als in het buitenland, is zorgwekkend en zou een uitdaging kunnen zijn voor de komende maanden', zei Powell maandagavond in opmerkingen ter voorbereiding van een hoorzitting in het congres op dinsdagochtend. 'Recent nieuws op het gebied van vaccins is zeer positief voor de middellange termijn. Voorlopig blijven er aanzienlijke uitdagingen en onzekerheden bestaan, waaronder de timing, productie en distributie, en de werkzaamheid tussen verschillende groepen. Het blijft moeilijk om de timing en omvang van de economische implicaties in te schatten', aldus de Fed-voorzitter.