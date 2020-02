Filmproducent Weinstein schuldig aan aanranding en verkrachting

Op 11 maart bepaalt de rechter de strafmaat. De jury heeft Weinstein wel vrijgesproken van de zwaarste aanklacht. Het gaat daarbij onder meer om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslang op staat. Op aanraden van zijn raadslieden getuigde Weinstein zelf niet in het proces.

Het is het opzienbarendste proces over seksuele misdrijven in de VS sinds de veroordeling van acteur Bill Cosby in 2018. Meer dan tachtig vrouwen hebben sinds 2017 Weinstein beschuldigd van onder meer aanranding en verkrachting. De beweging #MeToo begon dat jaar een grote campagne tegen seksueel misbruik. Grondlegster van de #MeToo, Tarana Burke, zei dat deze uitspraak te danken is aan ‘moedige vrouwen’ en waarschuwde dat de strijd nog niet voorbij is.