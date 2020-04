Financieringsstop WGO is politieke zet van Trump

De beslissing van Donald Trump om de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) op te schorten is vooral ingegeven door politieke motieven. En om de schuld van de impact van het coronavirus in de VS van zich af te schuiven.

Voor Trump is het duidelijk dat China 'gelogen' heeft over de uitbraak van de coronapandemie en dat het daarvoor verantwoordelijk gesteld moet worden. Door haar nauwe banden met China is de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) tekortgeschoten om de uitbraak van de epidemie te bedwingen, meent de Amerikaanse president.

Daarom valt een stopzetting van de Amerikaanse financiering van de VN-organisatie te verantwoorden, meent Trump. De voorbije twee jaar bedroeg die bijdrage 893 miljoen dollar. De opschorting van de financiering geldt voor 60 dagen.

Politieke belangen

De kritiek van de Amerikaanse president is opmerkelijk omdat hij in januari en februari de Chinese president Xi Jinping nog prees voor de aanpak van de coronacrisis. Hij beloofde toen zelfs nauw samen te werken met China om het coronavirus te bestrijden. Die tijd is voorbij. Onlangs labelde Trump het coronavirus als het 'Chinese virus', om daar niet veel later weer op terug te komen.

De kritiek op China en de WGO dient in de eerste plaats de politieke belangen van Trump. In zijn Republikeinse partij is er een stevige anti-Chinalobby die het land wil aanpakken voor de coronacrisis. Daarnaast is de demarche een middel om kritiek op zijn eigen beleid af te wenden.

Inmiddels hebben Amerikaanse wetenschappers uitgemaakt dat het coronavrius eerder via Europa dan via China het land is binnengekomen.

Zigzag

Trump is de voorbije maanden herhaaldelijk van strategie veranderd. Eerst wilde hij 'het griepje' nauwelijks of niet aanpakken. Toen de pandemie hard toesloeg in de VS, volgden zware maatregelen. De uitbraak legde pijnlijk bloot dat de gezondheidszorg in de VS tekortschoot en dat de beheersing van de epidemie een lastig karwei zou worden.

Over hoe het virus precies aangepakt moet worden ligt Trump overhoop met enkele, voornamelijk Democratische, gouverneurs. Die beslissen zelf welke maatregelen ze nemen en hoelang ze die aanhouden. De president kan alleen aanbevelingen doen, al laat hij graag het tegengestelde uitschijnen.

Het is zeker dat de strijd tegen het coronavirus de presidentsrace van november gaat domineren. Trump probeert daarom het initiatief in deze crisis te houden. Met zijn dagelijkse persconferenties over het thema heeft hij een uniek platform om zich te profileren.

Internationaal isolationisme

De financieringsstop van de WGO past in de politieke strategie van Trump om steeds meer internationale verdragen en instellingen de wacht aan te zeggen. De president trok zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs, de nucleaire deal met Iran, het Internationaal Gerechtshof - dat de VS nooit erkend hebben, maar definitief opzegden in 2018 - en de Raad voor de Mensenrechten van de VN. Trump nam zelfs de NAVO onder vuur. Dat nu de WGO aan de beurt is, past perfect in de strategie van internationaal isolationisme.

De aankondiging van Trump ontlokte een storm van kritiek in binnen- en buitenland. António Guterres, de secretaris-generaal van de VN, reageerde prompt. 'Het is niet het moment om de financiering van de operaties van de WGO terug te schroeven.'