Florida worstelt opnieuw met trauma van ‘recount'

In de Amerikaanse staat Florida dreigen de stemmen voor een Senaatszetel en het gouverneurschap herteld te moeten worden. Pijnlijke herinneringen aan de verkiezing van president George W. Bush duiken weer op.

Vier dagen na de Amerikaanse ‘midterms’ weten de inwoners van Florida nog altijd niet wie hun gouverneur wordt, en welke senator hen zal vertegenwoordigen in Washington. In Palm Beach en Broward, twee stedelijke districten met vooral Democratische kiezers, worden nog altijd stemmen geteld, vooral stembrieven die per post gestuurd werden. Intussen wordt de achterstand van de Democratische kandidaten op de Republikeinse koplopers almaar kleiner.

Zo zag de Republikeinse kandidaat-gouverneur Ron DeSantis, voor wie president Donald Trump vurig campagne voerde, zijn voorsprong op de Democraat Andrew Gillum de voorbije dagen slinken van ruim 1 tot amper 0,4 procentpunt, of zo’n 36.000 stemmen.

De huidige Democratische senator Bill Nelson is zelfs genaderd tot op 0,2 procentpunt, of amper 15.000 stemmen, van de Republikein Rick Scott. De wet in Florida, waar ruim 8 miljoen mensen gingen kiezen, schrijft voor dat er een hertelling moet komen als het verschil kleiner is dan 0,5 procentpunt.

Zo doemt het trauma weer op van de ‘recount’ tijdens de presidentsverkiezingen in 2000. De Democraat Al Gore leek toen de 25 kiesmannen van Florida binnen te halen, tot de race er ‘too close to call’ genoemd werd.

Vijf weken lang volgden hertellingen, discussies over al dan niet doorgeprikte ponskaarten en onduidelijke kiesbrieven - ook in Palm Beach trouwens - en een juridische strijd tot in het Hooggerechtshof. Waarna de Republikein George W. Bush in Florida alsnog won met 537 stemmen verschil en president werd met vijf kiesmannen op overschot. De Democraten voelden zich bestolen.

Moord en brand

Dit keer schreeuwen de Republikeinen moord en brand. President Donald Trump tweette al over een ‘groot corruptieschandaal’ en ‘verkiezingsfraude’ in Palm Beach en Broward. Zijn advocaat Rudolph Giuliani stelde - zonder bewijzen te leveren - dat de Democraten er ‘meer stemmen willen creëren’ om alsnog de zege binnen te halen. Kandidaat-senator Scott diende alvast een klacht in tegen de voorzitters van beide districten.

De politie bestudeert in Florida een groot corruptieschandaal en verkiezingsfraude. Donald Trump Amerikaans president

De Democraten haalden ook al het grof geschut boven om wel degelijk een ‘recount’ af te dwingen. Nelson laat zich begeleiden door de juridische topadviseur van de ex-presidentskandidaten John Kerry en Hillary Clinton. En, bittere ironie: Gillum, die dinsdag nochtans zijn nederlaag erkende, huurde Barry Richards in, een advocaat die in 2000 Bush adviseerde.

Uiterlijk vanmiddag moeten alle kiesuitslagen van Florida binnen zijn. Volgt er een hertelling, dan zou donderdag uitsluitsel volgen. Of zelfs pas volgende week zondag, als het verschil zo klein zou zijn dat een manuele recount nodig is.

Nederlaag

De electorale disputen beperken zich niet tot Florida. In het naburige Georgia weigert de Democrate Stacey Abrams, die als eerste zwarte vrouw een gouverneurssjerp kan veroveren, nog altijd haar nederlaag tegenover de Republikein Brian Kemp te erkennen.

Kemp haalde er 50,3 procent van de stemmen. Ook in Georgia zijn nog altijd niet alle stemmen per post geteld en de lokale wet gebiedt een tweede stemronde in december als de winnaar onder 50 procent zakt.

Tot slot wacht ook de staat Arizona nog op de uitslag van de Senaatsrace. Met nog ruim 400.000 stemmen te tellen is de Democrate Kyrsten Sinema er over de Republi- keinse kandidate Martha McSally gesprongen. Het verschil: zo’n 9.000 kiezers.